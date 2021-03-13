URSUS Fitness爆疫｜中環海濱採樣站排長龍　已打科興市民再檢測

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-13 13:13

本港新型冠狀病毒疫情反覆，中環多個辦公室出現確診個案，而附近如半山區的住宅亦須完成強制檢測。今日（13日）在愛丁堡廣場的流動採樣站大排長龍，人龍由大會堂外伸延至郵政總局，估計至少近300人。 排隊採樣的市民中，有人已接種科興新冠疫苗第一針，惟仍未接種第二劑，故仍擔心遂再進行檢測：「疫苗都可能未發到作用，又未打第二針」。另外居於須強制檢測大廈的市民排隊，該名市民坦言不擔心疫情，進行檢測只為完成政府要求。

今日（13日）在愛丁堡廣場的流動採樣站大排長龍，人龍由大會堂外伸延至郵政總局，估計至少近300人。（歐嘉樂攝）

今日（13日）早上近11時，愛丁堡廣場的流動採樣站已大排長龍。該採樣站分為強制檢測大廈及其他檢測人士兩條隊，大廈一邊只得不足10人排隊；而另一條隊則伸延至郵政總局，更要轉彎排出龍和道。排隊人士中，不時可見有外籍人士；而年齡層則十分闊，可見有年輕人、中年人及長者。

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不願透露姓名的先生於中環滙豐總行大廈擔任物管工作，他指公司沒有要求進行檢測，惟因自己擔心疫情，故自己到採樣站進行檢測，「自己保護自己先，唔好連累人」。

該名人士又表示，已於本周注射科興疫苗第一針，被問到注射疫苗後仍自行檢測是否擔心疫苗保護力不足？他強調相信科興保護力，惟仍未接種第二劑，故仍要較謹慎，「疫苗都可能未發到作用，又未打第二針」。而他又稱，因中環近日出現不少確診個案，故平日亦會改為外賣回公司用膳，避免與其他人接觸。

於堅尼地城工作的Caleb指，由於其工作的公司有同事是確診個案的緊密接觸者，故進行檢測。（歐嘉樂攝）

於堅尼地城工作的Caleb指，由於其工作的公司有同事是確診個案的緊密接觸者，而且其住所接近爆疫的URSUS Fitness，因此到採樣站檢測。他又表示於金鐘工作，亦鄰近出現不少確診個案的中環，因此完成檢測後會立即回家，在得知結果後並避免與其他人接觸，亦會做好防疫措施。

居於半山的Mr. Yeong住所大廈列為強制檢測大廈，他稱不擔心疫情，因有做足防疫措施。（歐嘉樂攝）

居於半山的Mr. Yeong指，由於住所大廈出現確診個案，被列為強制檢測大廈，故今日一家人到採樣站進行檢測。他稱其大廈是首次出現確診，惟不擔心疫情，因自己有做足防疫措施，進行檢測僅為完成政府要求。