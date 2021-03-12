URSUS Fitness爆疫｜雷Sir：戴口罩運動不理想　延遲面授課屬好事

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-12 19:50

本港周五（12日）急增60宗確診，其中西營盤URSUS Fitness爆疫，令該群組增加47宗確診，累計64人染疫；另有5宗無源頭個案。除URSUS Fitness外，另亦波及多間中西區健身中心，令人擔心到場做運動的風險。 浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德說，做運動對抗疫有一定好處，當然不希望處所關閉，但在教練與學員的面授課程中，難免會有所接觸，或多人運動時，在近距離接觸期間可能增加感染風險，暫時可延遲面授課程，並可以跟從現時食肆員工的做法般，每14日做一次檢測，長遠應接受疫苗注射，以策安全。

一名27歲男子初步確診，在西營盤薄扶林64號健身中心URSUS FITNESS工作。（URSUS FITNESS圖片）

雷雄德說，當然不希望要關閉健身中心，亦認為作用未必太大。（資料圖片）

雷雄德說，當然不希望要關閉健身中心，亦認為作用未必太大。他說，明白專家為了截斷傳播鏈，現時港府要求進入健身中心的人士，全程要戴上口罩，但他認為運動中呼吸加速，中途或運動後難免會借意拉下口罩「唞唞氣」有一定風險，要考量在低風險情況下進行運動的可能性。

他認為，港府當局、專家小組可從健身場地的「硬件」、「軟件」上作出考慮，或到場實地視察，了解情況後才決定解決方法較好。雷說，健身中心大多空間未必夠寬敞，可留意其擺放器械間的距離會否足夠。另外，獨立運動時，人與人會否有足夠空間，以減飛沫傳播風險。除此之外，亦有人建議增加換氣系統次數，但要留意排風位會否影響其他客人等，不需「一刀切」將所有停止所有其運作，「運動對抗疫有一定好處，人已有好多負面情緒，如果運動都唔做得就影響更大。」

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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另一方面，「軟件」問題上，在教練與學員的面授課程中，難免會有所接觸，或多人運動時，在近距離接觸期間可能增加感染風險，「一齊做運動，到更衣室換衫時會一齊除口罩，亦可能會一齊傾計，都唔太好。」認為可考慮涉及人與人的接觸，可免則免。

他說，明白到不少健身中心，運動場地的收入來源來至面授課程，但現時出現了群組爆發，延遲有關課堂以減風險或令學員得以安心亦無可厚非，「而家呢個情況，分分鐘有部分學生因為太驚都未必來上堂，如果停一停未必唔係好事。」又認為健身教練如想減低自己及傳染他人的風險，可以跟從現時食肆員工的做法般，每14日做一次檢測，長遠工能接受疫苗注射，以策安全。