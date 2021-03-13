URSUS Fitness爆疫｜暫累計64宗成首五大群組　專家憂第五波先兆

撰文： 鄭秋玲 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-13 08:00

本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（12日）公布新增60宗確診，為1月27日的60宗紀錄後的大反彈，西營盤健身中心URSUS Fitness群組佔47宗，該群組已累計64人確診。另暫有約20多宗初步確診個案，當中10多宗與URSUS Fitness群組有關。政府將向全港健身中心員工發強制檢測公告。 專家指出，患者涉及不同行業及界別，恐是跳舞群組的翻版釀「網絡式爆發」，是第五波疫情的先兆，強調要攔截須靠合作檢疫，未來數天要觀察跨代傳播情況。 據紀錄，本港自疫情以來，共有54個大型爆疫群組，URSUS Fitness已成第五大群組。

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西營盤健身中心URSUS Fitness爆疫，該群組目前已累積64宗確診個案，尚有10多宗初步確診。據本港自疫情以來紀錄，共有54個大型爆疫群組，URSUS Fitness已成第五大群組。

張竹君︰或有幾代傳播

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（12日）在疫情記者會上，被問到是否已踏入第五波疫情，她說：「唔希望係第五波嘅開頭，希望盡量控制到。」由於健身中心有顧客名單，有助追蹤，但認為牽連層面廣及傳播快，有個案由接觸到發病時間只有一至三天，不排除這幾天會有幾代傳播。

URSUS Fitness爆疫｜群組共64人染疫 全港健身中心員工強制檢測

3月12日疫情記者會上，張竹君指，有約20多宗初步確診個案。(余俊亮攝)

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許樹昌︰涉不同行業 憂第五波先兆

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，健身群組確診人數多，患者涉及不同行業及界別，是第五波疫情的先兆。至於會否爆發第五波，他認為視乎密切接觸者是否合作，「如果佢哋合作，願意去檢疫就未必會爆。」

梁子超︰恐如跳舞群組網絡式爆發

呼吸系統專科醫生梁子超亦分析，URSUS Fitness群組個案到訪地點有多個工作場所和學校，有可能引致猶如跳舞群組的「網絡式爆發」，屆時便是第五波疫情，強調未來數天要觀察跨代傳播情況，盡可能追蹤接觸者，若當局可及時攔截群組擴散，情況應未至於太惡劣，便有望阻止新一波疫情。

抗疫一年｜10圖看四波疫情蹂躪香港 四分三屬本地 連環爆53群組

回顧四波疫情爆發群組

回顧四波疫情的序幕，都是從群組爆發見端倪。包括第一波主要是內地輸入個案，或是滯留日本鑽石公主號的遊客，病毒於本地帶來小型傳播，2月初有「打邊爐家族」，北角美輪大廈佛堂「福慧精舍」亦爆疫。至3月初「全球大流行」，大批外地港人回港，蘭桂坊酒吧出現傳播，酒吧及樂隊群組累計103宗，成為至今第二大群組。

第三波警號在彩虹坪石邨「彬記」粥麵店響起，慈雲山成為「重災區」，多間院舍爆疫。7月30日有149人確診，創下至今單日最多人確診的紀錄。及後專家從基因排序分析發現，第三波病毒源於印度、菲律賓海員及歐洲的機組人員。

疫情一直未能「斷尾」，及後酒吧「China Secret」出現傳播，至女富商吳汪靜宜於11月19日確診，揭發多人在參與跳舞活動後染疫，「超級傳播」浮面，本港最大規模爆疫的「歌舞群組」誕生，正式進入第四波爆疫，該群組最終有732人確診。

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名潮食館群組57宗個案

至近日，K11 Musea的名潮食館有食客確診，至今累計有57宗個案，當中有食客亦曾到銅鑼灣海饌吃午餐，該餐廳亦累計有4宗確診。到3月曾有4天錄個位數。不過，URSUS Fitness一名27歲男教練於3月9日確診，疫情急速蔓延，至少360人須檢疫，另有450人須檢測。當局指，最早發病個案為3月6日，為一名顧客，但是否源頭仍待調查。

▼多間健身中心因涉Ursus Fitness群組關門▼