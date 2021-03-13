新冠疫苗｜健身群組擴散　接種市民憂中西區隨時變疫區　籲打疫苗

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-13 14:03

西營盤Ursus Fitness新冠肺炎群組繼續擴大，匯豐銀行、瑞銀、港大等都牽涉在內。港大醫學院院長、政府專家梁卓偉今日（13日）更指出，西營盤、中、西半山一帶均有住宅污水樣本，對病毒呈陽性反應。 中西區隨時變疫區，有前往區內中山體育館接種疫苗的市民坦言感擔心，認為應該要有更多市民前來接種，又認為疫苗接種過程沒太大不適「感覺似蟻咬」。有已接種的市民亦指，復必泰疫苗有較多國認可，會推薦家人、朋友盡早接種。

新冠疫苗接種計劃繼續先為優先群組人士接種疫苗，今早西營盤中山體育館陸續有長者、醫護到來排隊打針。

黃小姐在醫院工作，屬優先群組。她坦言，選擇接種復必泰是要因為防護力較高，加上復必泰在多國都受認可，「始終大家都鍾意去旅行，科興未必個個國家都認可」，所以從疫苗接種計劃一開始，就決定選復必泰疫苗。她形容，今日打針過程快捷，無感到不適，「仲快過細個打卡介苗。」

姚先生認為，復必泰的保護力較強，且擔心科興疫苗的副作用。（麥凱茵攝）

姚先生︰打針後無不適，會向家人、朋友推薦

居於香港仔的姚先生更全家人到場，談到有兩款疫苗選擇，他說，復必泰因防護力高，且英、美都有接種該款疫苗，認受程度似乎較高。他坦言，過去兩星期有4宗懷疑接種科興後死亡個案，自己亦不想冒險，「甩底率好似勁咗三成喎。」

姚指，全家打針後都無感不適，「政府個流程係做幾好，好多醫護喺上面幫手」，對安排感滿意。他表明，會向家人、朋友推薦打復必泰。

鄧先生指，打針感覺似被蟻咬，希望更多人接種疫苗。（麥凱茵攝）

中西區居民︰希望多啲人嚟打針

鄧先生及太太是中西區居民，早已決定會接種疫苗，無特別考慮接種哪一款疫苗，「打針點都好，會有個protection（保護）係好啲」。對於健身群組快速擴散，區內多幢大廈變疫廈，他們也憂慮區內疫情惡化，期望更多人接種疫苗，以防病毒進一步擴散，「打針好似蟻咬咁咋嘛，完全唔痛，希望多啲人嚟打。」

同樣居住於中西區的彭小姐及媽媽，今日一同接種復必泰疫苗。彭小姐認為，長者接種疫苗後會感安心，沒有擔心過副作用問題。對於區內或有大爆發，她笑言「話唔擔心就呃你」，認同單靠追蹤工作，難以找到全部涉事健身中心人士的行蹤，同意政府多驗區內大廈的污水，「要封區都無乜嘢，咁都係想為件事好。」

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