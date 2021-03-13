新冠疫苗｜梁卓偉：疫苗保護力達口罩的五倍　強調好處高於風險

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-13 10:47

本港新冠肺炎疫苗接種計劃展開逾兩周，港大醫學院院長、政府抗疫專家顧問梁卓偉今（13日）早在商台節目表示，全世界都有出現「疫苗猶豫」現象，但口罩的保護力僅為一成半至兩成，科興疫苗的效用是口罩的3倍，復必泰疫苗更達4至5倍。他強調，專家建議批准疫苗緊急使用是經過深思熟慮，「一定係好處多過風險好多」。 現在約16萬名市民已打針，僅佔全港人口約2.2%。梁卓偉說，按此速度，估計需花兩年才能全民接種。他認為當局發放有關長期病患者的具體接種指引，有助醫生為他們打針。 港大醫學院將營運鴨脷洲體育館的接種中心，下周二（16日）起為公眾接種。數名教授會領軍進行研究，並在中心招募志願者。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼

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港大醫學院院長、政府抗疫專家顧問梁卓偉稱，港人常認為口罩是防疫的靈丹妙藥，事實上其保護力僅有一成半至兩成，科興疫苗的效用是口罩的3倍，復必泰疫苗更達4至5倍。他明白全世界都有出現「疫苗猶豫」現象，但強調專家對每款疫苗均看了過千頁文件，批准緊急使用是經過深思熟慮，「一定係好處多過風險好多。」

現在約16萬名市民已打針，僅佔全港人口約2.2%，如按此速度，估計需花兩年才能全民接種。「無人係真正安全，直至人人都安全。」他呼籲市民珍惜疫苗，尤其復必泰需解凍及稀釋，如放棄接種應取消預約。

港大醫學院院長、政府抗疫專家顧問梁卓偉。（李澤彤攝）

梁卓偉坦言，不敢完全肯定死亡及危殆個案與科興疫苗間接無關，但未必只有科興出現這情況，而是本港首先開打科興，接種人數較多。他指，歐洲數個國家已停用阿斯利康／牛津疫苗，相信涉及血凝固問題，而本港的數宗死亡個案也曾出現心臟栓塞。專家除了研究解剖報告，以及比較過去4至5年同時段的不尋常跡象，亦會展開病例對證研究，對照組是急性死亡、如車禍、中毒等肯定與疫苗無關的個案。

梁認為，當局發放有關長期病患者的具體接種指引，有助醫生為病人打針，但每名病人的病歷及病史都不同，家庭醫生才最清楚其病情是否受控。他提醒，未控制好心臟問題的長期病患者，打針前應停一停、想一想，不必急於一時。

梁卓偉認為，當局發放有關長期病患者的具體接種指引，有助醫生為病人打針。（馬煒傑攝）

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

選擇疫苗方面，梁卓偉表示，科興及復必泰疫苗由不同平台研發，科興是傳統滅活疫苗，復必泰採用新技術，但效率應是最高。以色列數百萬人已接種輝瑞疫苗／BioNTech疫苗（復必泰同款），發現效果與研究數據相若。他又說，復必泰經研究證實，對在歐美及加拿大流行的B117變種病毒有效，需公幹人士可考慮接種。

至於副作用和反應，不少人接種復必泰後反應較大，尤其年輕人免疫系統較佳，接種第二劑後容易出現微燒、疲倦、發冷等徵狀。嚴重過敏反應如面癱、面腫、呼吸困難等副作用，每100萬人接種科興會有一人出現；每100萬人接種復必泰會有4.7人出現。

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼

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港大醫學院將營運鴨脷洲體育館的接種中心，昨日開始為師生接種，下周二起為公眾接種。數名教授會領軍進行研究，並在中心招募志願者。梁卓偉指，研究項目包括：

1. 市民在接種前、接種第一及二劑疫苗後一年的抗體水平

2. 第一、二劑接種兩款不同疫苗的保護效力

3. 12歲以上中學生接種疫苗的效果（會透過中學招募，需先得父母同意）

4. 為有過敏的人士安排敏感測試

5. 疫苗的輕微副作用