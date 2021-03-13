政府下周發疫苗指引　不包血壓、血糖等指標　許樹昌：無科學根據

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-13 14:48

政府常言，長期病患未受控者不宜接種新冠肺炎疫苗，有消息指衛生署本於昨天公布疫苗指引，惟最終未有出現。據了解，衛生署將於下周初發出指引，並跟從香港內科醫學院的三項簡單原則，不會就血壓及血糖等訂立明確指標。內科醫學院委員許樹昌表示，未有科學數據支持指標，加上長者常有血管硬化問題，容易出現血壓高，「如果劃一上壓150、160就唔准打，咁好多人都會貿然無得打，反而唔好。」他又說，新加坡衞生當局訂立的接種指引值得參考。

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香港內科醫學院制訂有關接種新冠肺炎疫苗的聲明。（受訪者提供）

香港內科醫學院委員早前開會，制訂有關接種新冠肺炎疫苗的聲明。聲明鼓勵公眾接種新冠肺炎疫苗；慢性病患者亦應接種，因疫苗的保護作用的好處遠超其不良反應的潛在風險，而不良反應屬非常罕見。如慢性疾病患者感到不適、醫療狀況未得控制，學院建議將疫苗接種推遲，直至健康狀況穩定。據悉，衞生署將跟從這些簡單原則訂定指引，並不會就血壓及血糖等訂立明確指標，因目前未有相關科學證明。

許樹昌認為，新加坡衞生當局訂立的接種指引值得參考。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅日前受訪時透露，衞生署將發出指引供私家醫生及市民參考，例如列明血壓長期達160/100以上，血糖值長期達10以上等，均不適合或須延遲接種疫苗。香港內科醫學院委員許樹昌表示，長者常有血管硬化問題，容易出現血壓高，「如果劃一上壓150、160就唔准打，咁好多人都會貿然無得打，反而唔好。」

許樹昌又說，新加坡衞生當局訂立的接種指引值得參考。該指引列明，有疫苗過敏性休克史、其他疫苗過敏史、正接受化療、幅射或免疫療程的癌症患者、血小板值低於5萬的人士、發燒人士、曾接受器官移植的病人，以及14日內曾打其他針的人士等，均應延遲接種當地的mRNA疫苗，並諮詢醫生意見。

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