科興疫苗｜衞生署首公布69歲男接種後面癱　至少兩個案與疫苗有關

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-12 19:30

衞生署今日（12日）公布香港新冠疫苗的安全監察（第一期總結報告），當中提及有首宗接種科興疫苗後出現面癱個案，涉及一名69歲男子，於3月6日在中央圖書館社區疫苗中心接種後約兩小時，左眼出現不適及有流口水。衞生署助理署長（藥物）陳凌峯稱，正就個案追查病史，會於下周一交由專家委員會討論。截至3月7日，衞生署接獲71宗異常事件報告，當中69宗為接種科興。 此外，衞生署開會討論約20宗接種後有異常反應的個案，初步判斷至少有兩宗與接種的因果關係一致，包括一宗出現頭暈、四肢無力的個案，以及一宗心跳加速、呼吸不順的個案，分別涉及38歲男子及44歲男子。

▼2.23 200名特定群組人員接種科興疫苗▼

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患者診斷為貝爾面癱 未評定與疫苗有因果關係

衞生署發表第一期報告，當中除包括首兩宗死亡個案外，亦有首宗接種科興疫苗後出現面癱的個案，涉及一名患有高血壓的69歲男子。他於3月6日（上周六）中午約12時50分在中央圖書館接種科興疫苗，於下午3時左眼不適及合不上，左邊嘴巴流口水，於3月7日眼睛無眼水，並在同日往律敦治醫院求醫，初步診斷為貝爾面癱。

衞生署助理署長（藥物）陳凌峯稱，要就個案索取更多病歷、藥物敏感等資料才可作因果關係評估。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

此外，報告提到一宗接種科興疫苗後中風個案，涉及一名74歲患有糖尿病、高血壓及高血脂的男子。他於3月1日接種，3月7日因左邊身乏力及言語不清送往屯門醫院。

衞生署按世衛核對表 評定4種結果

衞生署於收集與疫苗有關的異常事件後，會根據資料及世衛的核對表，就因果關係作初步評估，並分類為四種結果，分別為與接種因果關係一致、因果關係不一致、不確定及無法分類。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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兩男子打科興後四肢無力、心跳加速

衞生署助理署長（藥物）陳凌峯稱，衞生署會就每宗個案評估其因果關係，暫時審視約20宗個案，當中初步評估大部分為有一致或不一致的因果關係，至少有兩宗為一致。他稱，當中涉及一名38歲男子，於2月28日在中央圖書館接種科興疫苗，他於接種後有頭暈、四肢無力及高血壓情況。由於科興的臨床報告有提及部分人於接種後會有類似情況，故初步評估與接種疫苗有一致因果關係。

另一宗涉及一名44歲男子，他在2月27日在九龍灣接種中心接種科興疫苗。於約2小時後有心跳加速及呼吸不順的情況，因世衞報告有指於巴西曾有人接種後心跳加速，故初步評估有一致關係。

至於其中一宗因果不一致關係的個案，涉及一名90歲女子。她於2月27日接種科興疫苗後有頭暈、四肢乏力，其後跌倒導致骨折。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼

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下周一開會討論面癱個案

陳凌峯稱，下周一會將個案的初步評估交由專家委員會審核，而當日同時會討論上述兩宗面癱及中風個案。他稱第三宗死亡個案亦會於當日會議上討論，初步資料顯示與心血管疾病有關；至於第四宗死亡個案則要視乎能否取得初步解剖報告。

他又提到，截至3月7日，衞生署暫時有71宗異常事件報告，當中69宗涉及科興。而47宗要入院的個案，當中最多為病人沒有損傷的個案，佔25宗。而於非入院的個案中，最多人接種科興後有頭痛情況。

醫院管理局總行政經理（統計及數據科學）張德麟稱，於2018至2021年，2月26日至3月8日期間的入院死亡數據，每1,000人次約有30至40人死亡，而中風同樣維持在每1,000人次有15至18人中風的水平。

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