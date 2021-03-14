觀塘新公共運輸交匯處料4月2日運作　本周初交匯處作大型人流測試

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-14 11:36

觀塘市中心重建項目是市區重建局規模最大的重建項目，行政總監韋志成今（14日）發表網誌，指第二及三發展區的建築工程已如期落成，位於新商場內的公共運輸交匯處預期在4月2日正式運作。 市建局和項目合作發展商會在本周初安排約300名職員，為交匯處進行大型人流測試，在啟用前全面檢視交匯處運作，作出改善和優化。

韋志成在網誌表示，位於新商場內的公共運輸交匯處，大致完成裝修及機電設施的測試工作，約在3月底交予政府部門管理，預期在4月2日正式運作，新的巴士和小巴總站出口只可左轉，經物華街和康寧道進入觀塘道東或西行，其中西行的車輛亦可直接離開市中心，相對以往無論東、西行的車輛都須經過觀塘道進入迴旋處，改善方案可減少迴旋處的車流。投入服務後，原本設於裕民坊和觀塘道的8條巴士線和22條小巴線，將會搬到新的公共運輸設施，接載乘客，大幅減少需要在路旁停車上落客的公共車輛數量。

商場內一樓的24小時全天候行人通道，會提前在3月30日啟用，提供共10個出入口，連接裕民坊、協和街和物華街。

（韋志成網誌）

為緩解觀塘道迴旋處車流，韋志成又指，規劃團隊在物華街和康寧道增設南行行車線，讓來自牛頭角和觀塘北面的車輛，可直接駛入觀塘道靠右行前往工貿區，毋須再途經觀塘道迴旋處；至於協和街亦新增一條左轉專線，讓往東行的車輛直接沿觀塘道行駛而毋須進入迴旋處，有助縮短觀塘北前往工貿區的車程。

當第四及第五發展區重建後，沿觀塘道的建築物將後移讓觀塘道東行增加一條行車線，紓緩交通擠塞；而現時的24小時全天候行人通道，亦會伸延並與觀塘港鐵站大堂、以及觀塘道一帶的工貿樓宇連接。市建局將盡力協助現仍未肯接受市建局特別現金津貼及額外搬遷方案的違例構築物佔用人，希望能早日完成清場，啟動第四、五區的重建工程。