黃偉綸指有信心提供逾1.2萬伙單位　形容今年為市建局「大豐收」

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-02 11:08

新一份財政預算案公布，當局正研究把東九龍區5幅商業用地改劃作住宅用途，發展局局長黃偉綸今日（2日）於新城電台節目上指，改劃用地不影響九龍東成為香港第二個核心商業區；他指，有信心全年私人住宅供應目標可達12,900個單位，並稱今年是市建局「大豐收」，可提供超過3,000個單位。

發展局局長黃偉綸指，政府目標為可興建12900伙私樓單位。（資料圖片）

發展局局長黃偉綸於節目上指，全年私人住宅單位的潛在供應目標為16,500伙，而政府目標為可興建12,900伙。他指，有關數字為運房局每年於《長策》計算得出。雖然潛在供應量較目標供應高，而部分土地仍在規劃或涉及司法程序，因此需於年底再檢視實際供應，但當局有信心可達到目標。他又形容今年為市建局「大豐收」，可提供超過3,000個單位。他說，市建局由規劃項目到土地及安置處理需時，當局不期望市建局每年可提供數千單位。

他於節目上提到「明日大嶼」，指本港於未來20年人口只是稍為放緩，仍會有增長。而按「2030+」規劃推算，未來需要100萬個單位。他說，透過改劃或新發展區，只可供應60多萬個單位，但發展交椅洲及新界北後，可再提供30多萬個單位。

財政預算案提到改劃東九龍5幅商業用地作住宅用途。（資料圖片）

至於財政預算案提到改劃東九龍5幅商業用地作住宅用途，黃偉綸指，東九龍區仍有不少商業用地，有關改劃不影響東九龍成為香港第二個核心商業區。

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