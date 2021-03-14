URSUS Fitness爆疫｜健身男照做gym：餐廳爆都去餐廳食嘢㗎啦

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-03-14 13:44

新冠疫情反覆，URSUS Fitness群組累計99宗確診個案，有健身人士、健身群組相關的強制檢測大廈住客及國際學校學生紛紛到位於中環愛丁堡廣場的流動檢測站接受檢測。 於早上10時，現場已有超過160人排隊，人龍長達百米。有做檢測的健身男士無懼健身室爆發群組，表示之後仍會維持到健身室做GYM。也有就讀國際學校的學生表示相當擔心疫情，表示平日會盡量留在家中避免外出。

▼3.14中環愛丁堡廣場檢測人龍▼

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健身人士：要中招，搭車、行路都有機會

記者今早10時到中環愛丁堡廣場視察，檢測站尚未開始運作，現場便已有超過160人排隊等候檢測，人龍長約100米。

有不願透露姓名的健身男士無懼疫情，稱自一星期會到健身室健身3次，之後亦仍會維持這個習慣。「點解唔去？餐廳爆都要去餐廳食嘢㗎啦！要中招，搭車、行路都有機會。」他又指，自己日常光顧的健身室衛生情況良好，即使在健身群組爆發前，大部分顧客都有戴上口罩健身，現時更會全數戴上口罩運動，加上健身室周圍都放有酒精搓手液，顧客可自行取用，器材會定時消毒，又有毛巾可供不放心的顧客擦拭器材，所以這位先生亦相當放心，稱：「自己小心啲囉！」

不願透露姓名的健身人士稱：「點解唔去？餐廳爆都要去餐廳食嘢㗎啦！要中招，搭車、行路都有機會。」 （盧翊銘攝）

國際學校學生憂疫情自願做檢測

就讀加拿大國際學校的徐同學與家人一同前來檢測，她表示，自己才剛復課一周，學校便通知有同學母親確診，現時又要回復至網上上課模式。徐同學指，雖然學校沒有要求學生進行檢測，但她之後有考試，需與共處一室，故她認為有必要進行檢測，以策安全。徐同學亦對健身群組疫情擴散至國際學校感到擔心，指如無必要，平日會盡量留在家中，避免外出。

徐同學亦對健身群組疫情擴散至國際學校感到擔心，指如無必要，平日會盡量留在家中，避免外出。 （盧翊銘攝）

半山舊山頂道豪宅帝景園住客林先生一家四口則屬強制檢測人士，收到通知指有其他住客確診，並指定到愛丁堡廣場做檢測。林先生指，自己以前也有做過病毒檢測，沒有料到今日會有人龍，自己排隊已有20分鐘，認為「強制檢測應該要有另一條龍，咁處理會快啲，分返強制檢測同一般市民」。同樣是強制檢測大廈住客李太同樣稱檢測站「比想像中多人」，指大廈管理處告訴她「有信係另一條隊」，認為「分返2條隊好啲」。

林先生（右）認為「強制檢測應該要有另一條龍，咁處理會快啲，分返強制檢測同一般市民」。 （盧翊銘攝）