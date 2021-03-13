URSUS爆疫｜各區健身室仍旺場　市民憂再停業　最後衝刺做運動

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-03-13 18:20

本港新型冠狀病毒疫情反覆，URSUS Fitness群組累計99宗確診個案。然而今日（13日）在旺角和尖沙咀的多間健身室仍然十分旺場，其中一間一層約30至40名顧客在健身；另一間更全部健身器材亦有人使用。根據觀察，健身的市民全部戴上口罩。 有健身的市民認為健身室已做不少防疫措施，故感染風險不大，並笑言疫情下「成日喺屋企已經肥咗好多啦」，故必須做運動。亦有市民指在健身室會經常洗手等，並會避免參與小組課堂與其他人接觸。

根據《香港01》於旺角及尖沙咀一帶健身室觀察，不少健身室今日仍人頭湧湧，當中有尖沙咀健身室一層約有30至40名市民健身，全部人亦戴上口罩。然而該健身中心有進食區域，該區域中部份市民雖已用膳完畢，但仍未戴上口罩。

健身市民何小姐一星期會到健身室數次，她認為在健身室中全部人亦有戴上口罩，故不太擔心有感染風險：「擔心我就唔嚟啦」；她又笑言疫情下亦須保持運動，「成日喺屋企已經肥咗好多啦！」而在健身室內會口罩不離身，亦會多洗手及避免觸摸眼鼻口等；使用完健身設備後，亦一定會用酒精搓手液消毒。

何小姐又憂如有其他健身室爆發，政府會令全部健身室停業，故「玩得幾耐得幾耐，當做埋呢幾次」。

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另一名健身市民鄭先生就稱，在健身室中只會使用單身機、踏步機等器材，「做啲自閉啲嘅運動」，避免上小組課堂與其他人接觸，故相信感染風險不高。

他又指，健身室有提供消毒液，使用健身器材前會先消毒，而用完後亦會使用酒精搓手液。而在更衣室中「換完衫就快啲走，一定唔會喺嗰度沖涼」。

鄭先生又認為，在疫情下「點都要做下運動，要健康啲，所以唯有自己小心」。對於健身室或有機會再停業，他表示亦沒有辦法，只好在家中繼續運動。

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李小姐則赴瑜珈中心做瑜珈運動，她認為瑜珈房內有先進行消毒，而且所有人戴上口罩，「應該都可以嘅」。

她又笑言在疫情下有需要定期運動：「係身心舒暢嘅其中一個方法」。健身室有提供消毒噴霧讓顧客自行再抹瑜珈墊等，而她在回家前亦會先消毒所有衣物，亦會在做完瑜珈後立即洗手。