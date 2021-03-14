強制檢測工作場所｜Chanel 、瑞銀、 渣打、富衛、國泰上榜

撰文： 鄭秋玲 楊倩 最後更新日期： 2021-03-14 04:13

本港新冠肺炎疫情反彈，西營盤健身中心URSUS Fitness爆疫群組擴大。衞生防護中心今日（14日）凌晨2時10分公布的公司名單，總共有12個新增工作場所因出現一宗或以上確診個案需要强制檢疫，包括中環國金二期的瑞銀集團有限公司、中環渣打銀行大廈 31 樓、灣仔合和中心富衛香港、鰂魚涌港島東中心的Chanel 寫字樓、赤鱲角國泰城 4 樓國泰航空等。另外中環砵典乍街的健身中心One Personal Training需檢疫。

任何在2021年2月28至三月十三日期間曾身處下列地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於3月16日或之前接受檢測。受檢人士若在3月11日至3月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 香港金鐘金鐘道 89 號力寶中心第 2 座 10 樓 1001 室 Calastone Hong

Kong Limited

2. 香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 49 樓瑞銀集團有限公司

3. 香港中環干諾道中 48 號南源大廈 23 樓 E 室 Sia Partners Hong Kong

Limited

4. 香港鰂魚涌華蘭路 18 號港島東中心 61 樓 Chanel Hong Kong Limited

5. 香港新界愉景灣廣場徑 10 號愉景廣場 B 座 3 樓 311 室 Integration

Movement Association Asia Ltd.

6. 香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 21 樓 Walgreens Boots Alliance Asia

Sourcing Limited

7. 香港新界赤鱲角觀景路 8 號國泰城 4 樓國泰航空

8. 香港中環德輔道中 4-4A 號渣打銀行大廈 31 樓渣打銀行(香港)有限公

司

9. 香港中環康樂廣場 1 號怡和大廈 38 樓 Norton Rose Fulbright (Services)

Limited

10.香港灣仔堅尼地道 17 號/皇后大道東 183 號合和中心 36 樓富衛香港

11.香港中西區堅道 111 號地下 Filters Lane

12.香港中環雲咸街 60 號中央廣場 25 樓 2501-02 室 Control Risks Pacific

Limited

▼健身群組殺入中環金融界 中環愛丁堡廣場流動檢測站現人龍▼

健身中心One Personal Training需强制檢疫

另外，因出現一宗或以上確診個案，香港中環砵典乍街 45 號 The Steps-H Code 5 樓 One Personal Training新增需要强制檢疫。任何在2月28日至3月13日期間曾身處該地方的人士（工作或值勤的人士除外），須於3月16日或之前接受檢測。受檢人士若在3月11日至3月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。在此工作或值勤的人士，則應按3月12日的強制檢測公告規定，於3月14日或之前接受檢測。

▼3月13日新增URSUS Fitness群組豪宅大廈▼

+ 8 + 8 + 8

▼3月13日羅便臣道封區檢測▼

+ 24 + 24 + 24

▼3月13日更新患者住宅及到訪大廈名單▼