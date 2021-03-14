數據揭港日均16人心臟病亡　中風等奪8命　接種疫苗病發未超預期

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-14 17:58

新冠疫苗接種計劃2月底開始，至今錄得6宗接種科興疫苗後死亡個案，令不少市民憂慮，近日預約接種疫苗數字有所下降。 政府指，異常事件未必是由疫苗引起。根據衞生署衞生防護中心資料，2019年，本港有6,096人死於心臟病（包括缺血性心臟病、高血壓性心臟病等），相當於每日有約16人。同年，有2,970人死於腦血管病（即包括中風、腦出血等），相當於每日有約8人。 感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，現時對異常事件的監測，只能顯示異常事件與打疫苗之間的「時序關係」，而非「因果關係」。他認為，在理解異常事件的數字時，要以疾病在社區背景中的發生比率來理解，認為現時相關疾病發生比率未超出預期。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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六名死者中，有五人有長期病患史，包括糖尿病、高血壓及高血脂等。首名死者的初步解剖報告顯示，死因是嚴重冠心病；另有死者生前接種疫苗後，曾出現急性中風、冠狀動脈綜合症（即心臟病發）等。

港接種後錄6死 另多地現阿斯利康疫苗血栓個案

此外，有數人接種疫苗後出現嚴重異常事件，昨日再有一人接種科興疫苗後因急性中風送院，情況危殆，亦有人在接種科興疫苗後出現貝爾面癱。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼

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全球多地亦已開始疫苗接種計劃，歐洲接連傳出有人接種英國阿斯利康/牛津新冠疫苗後，出現血栓。部分歐洲國家，包括丹麥、挪威、冰島，宣布暫停使用阿斯利康產品。此外，泰國公共衞生部亦宣布延後施打阿斯利康疫苗。

陳肇始：每天均有人因急性疾病入院甚至死亡

政府在新冠疫苗安全監察撮要報告指出，所呈報的異常事件未必是由疫苗引起。另外，食衞局局長陳肇始今日在網誌寫道，從整體人口而言，每天均有人因急性疾病而需入院接受治療，甚至死亡。她引述醫管局的數據，2019年每日因缺血性心臟病、腦血管病及糖尿病死亡的平均人數分別達10.2人、8.1人及1.4人。此外，根據醫管局提供的資料，在2020年，因心肌梗塞入院的數字約為7,300宗，而因急性缺血性中風入院的數字約為10,300宗。

根據衞生署衞生防護中心資料，2019年，本港有6,096人死於心臟病（包括缺血性心臟病、高血壓性心臟病等），相當於每日有約16人。同年，有2,970人死於腦血管病（即包括中風、腦出血等），相當於每日有約8人。此外，糖尿病亦是本港要死因之一，2019年導致493人死亡，每日多於一人死於糖尿病。

專家：應以疾病社區發生比率理解異常事件數字

感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，現時對接種疫苗異常事件的監測，只是記錄打疫苗後出現的事件，只能顯示異常事件與打疫苗之間的「時序關係」，兩者未必有「因果關係」。他解釋，在理解異常事件的數字時，要以疾病在社區背景中的發生比率來理解，即若接種疫苗後，某種疾病發生比率在短期內「偏高」的話，便要注意。他認為，現時相關疾病發生比率未超出預期。

林緯遜表示，在理解異常事件的數字時，要以疾病在社區背景中的發生比率來理解，即若接種疫苗後，某種疾病發生比率在短期內「偏高」的話，便要注意。（資料圖片/黃舒慧攝）

林續指，若要準確比確接種疫苗後，某疾病發生比率是否偏高，應以接種前及接種後的發生比率來作比較，然而現階段難以掌握未接種疫苗人士的數據，因此只能用過往的背景數據作參考。他又表示，對於一些罕見情況的數據更要小心理解，短時間的一、兩宗的增減未能顯示任何關係。