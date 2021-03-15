大灣區青年就業計劃　廣東省額外提供生活補助　每月千元人民幣

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-15 15:13

政府1月推出「大灣區青年就業計劃」，資助在香港及大灣區內地城市均有業務的公司，聘請本港畢業生到大灣區工作，政府會按每名獲聘畢業生向企業發放每月1萬港元的津貼，為期最長18個月，計劃共提供2,000個名額。 廣東省政府今日（15日）宣布，為支持「大灣區青年就業計劃」，計劃實施期間，有條件的地區可對參加人員按不超過每人每月人民幣1000元（1,190港元）標準作生活補助。以18個月計，即最多1.8萬元（21,482港元）。

廣東省新聞辦公室今日發布《廣東省進一步穩定和擴大就業若干政策措施》，為支持「大灣區青年就業計劃」，計劃實施期間，有條件的地區可對參加人員按不超過每人每月人民幣1000元（1,190港元）標準作生活補助。以18個月計，即最多1.8萬元（21,482港元）。

政府在最新一份《施政報告》中提出「大灣區青年就業計劃」，共提供2,000個名額，當中約700個為創科職位，餘下歸類為一般職位，政府會按每名獲聘畢業生，向企業發放每月1萬元津貼，為期最長18個月。至今，已有約200多間企業向計劃秘書處登記表示有意參與計劃，職位空缺約1,600個，而約860個是創科職位。