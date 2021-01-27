大灣區就業騰訊職位最多　津貼可達千萬　有公司請人去內地教DSE

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-01-27 13:12

政府在《施政報告》中提出「大灣區青年就業計劃」，資助企業聘請本港畢業生到大灣區工作。勞工處網站上至今（27）早已上載173個職位空缺，當中有80個創科職位及93個一般職位。 《香港01》翻查職位資料發現，騰訊提供最多職位，至今共提供42個職位或60個空缺，多為程式開發等創科職位。而若騰訊所有職位均成功申請全數津貼，將可獲1080萬元資助。 另有教育機構聘請多名DSE教師，教授內地學生DSE課程。

勞工處「大灣區青年就業計劃」網站上，至今（27日）早已上載173個職位空缺，職位來自52間公司。現時網站可見，本港大型企業如煤氣、新鴻基地產等已上載職位資料，另有不少創科及文創公司開放職位，而早前宣布會參加計劃的滙豐、中銀、長江、太古等，則暫時未見有相關職。

騰訊職位佔兩成四 津貼額預計1080萬元

不少內地企業亦有參加計劃，如總部設於深圳的騰訊，至今共開放42個職位，為現時提供最多職位空缺的公司，所開放職位佔所有職位空缺約兩成四。而部分職位更有多於一個空缺，騰訊暫時至少提供60個空缺。對於成功申請計劃的企業，政府會按每名獲聘畢業生向企業發放每月1萬港元的津貼，最長18個月；按此估算，若騰訊所有職位空缺均成功申請全數津貼，可獲1080萬元資助。

騰訊的職位多為程式、遊戲的開發員、測試員等創科職位，亦提供財經、人力資源管理培訓生空缺。騰訊提供的薪酬待遇較優厚，月薪達1.8萬至2.5萬元，惟職位資料上列明「工作期18個月」。

教育機構請人到內地教DSE課程

而旗下擁有多個觀瀾湖高爾夫會的駿豪（中國）有限公司，亦提供共20個職位。另外博雅教育控股有限公司亦開放10個職位，共聘請7名港畢業生擔任DSE課程教師，職位要求「以普通話作為教學語言教授內地學生HKDSE課程」。

▼施政報告2020八大重點▼

+ 2 + 2 + 2

政府月初推出「大灣區青年就業計劃」，資助在香港及大灣區內地城市均有業務的公司，聘請本港畢業生到大灣區工作，計劃共提供2,000個名額，當中約700個專為創科職位而設。而津貼名額先到先得，按秘書處收「津貼初步申請及住宿安排申報表」的先後次序分配。