港人對大灣區發展存疑慮　嶺大研究：心理距離降低發展傾向

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-01-24 12:50

嶺南大學研究生院今日（24日）公布一項有關「港人到大灣區城市發展意願」，以網上問卷的方式訪問了1028名年輕人，當中較多受訪者因內地工作薪酬較低、擔心內地互聯網受到限制而有所顧慮，嶺大研究生院研究助理教授朱岳峰教授表示，港人對大灣區的看法與心理距離有關，心理距離大導致對大灣區發展存有疑慮。

嶺南大學研究生院公布一項有關「港人到大灣區城市發展意願」，發現較多受訪者因內地工作薪酬較低、擔心內地互聯網受到限制而有所顧慮。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

嶺南大學研究生院於2019年3月25日至4月1日，以網上問卷的方式隨機訪問了1028名18至35歲年輕人，並分為三個收入組別，評估香港人到大灣區發展的意願，當中超過一半受訪者曾到訪大灣區城市。

結果發現，受訪者當中，因內地工作薪酬較低，若以5分為滿分三個組別平均得4.06分、擔心內地互聯網受到限制（平均4.02分）而對大灣區發展而有顧慮；受訪者亦普遍對大灣區「將來會繁榮」以及「能為香港年輕人帶來發展機會」有信心，兩項平均分都高於3；而對會否移居大灣區則普遍持中立態度，平均分為2.74。

建議實地造訪大灣區城市 以減心理距離



嶺大研究生院研究助理教授朱岳峰表示，港人對大灣區的看法與心理距離有關，對大灣區未來發展的不確定性造成時間距離感，兩地邊檢則鑄建空間距離感，不同的政治和經濟制度和生活方式構建社會距離感，「心理距離無可避免地降低港人對大灣區的正面認知，因而降低到大灣區城市發展的傾向。」，並建議實地造訪大灣區城市，以助減少心理距離。

嶺大副校長暨研究生院院長莫家豪則建議，政策制定者應從改變港人心理距離的角度提升他們的意願，例如提高他們的積極性，以及向高收入人士推廣實地參訪項目和兩地精英面對面交流計畫，增加移居大灣區的興趣。