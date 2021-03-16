確診大廈食肆｜置地廣場Zuma餐廳9名染疫食客全屬URSUS群組

撰文： 王潔恩 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-17 01:06

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（16日）新增18宗確診個案。衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，當中URSUS Fitness群組再多五人染疫，全部人住在中西區，一名1歲男童亦成為群組一員，群組累計確診數字已增至127人。 在食肆方面，有10間食肆新上榜，其中位於中西區的佔7間。當中位於置地廣場的「Zuma Hong Kong」有達9名確診者曾到訪，全部均屬URSUS Fitness群組。該餐廳社交媒體指，於昨日（15日）才獲政府通知有確診者到訪過；而到訪過該餐廳的確診者中，最早為3月12日確診，惟當局至今日才公布。 另外，在中環滙豐總行大廈27樓工作的確診資訊科技工程師，感染源頭不明，他曾到訪至少5餐廳，包括中環「一幻拉麵」、西營盤「Okra Hong Kong」等。

URSUS群組多5人中招一歲男童成為群組一員

最新資料顯示，URSUS Fitness群組繼續擴大，至今累計127人染疫，比昨天再多5人，當中大部份人住中西區。

在新增的18宗個案中，共有三個住址新上榜，包括堅尼地城泓都第一座、銅鑼灣大坑道16號，以及何文田督察級警察宿舍Ｃ座。當中居於堅尼地城泓都第一座的36歲女士（編號#11315），屬於URSUS Fitness群組。

另外，再有確診者報住在半山區濂溪別業，患者是一歲男童（編號#11329），於3月15日發病，與本地個案有流行病學關連，他被納入URSUS Fitness群組內。該大廈早前有一名37歲女士染疫，同樣屬於URSUS Fitness群組。

▼3月10日，西營盤URSUS Fitness疑爆疫▼

Zuma曾獲選亞洲20大最佳餐廳

在確診者曾到訪過的食肆方面，置地廣場有兩餐廳上榜，包括Zuma Hong Kong及MAK MAK。Zuma Hong Kong曾獲餐飲指南 《Miele Guide》選為「亞洲20大最佳餐廳」之一，根據當局公布有達9名確診者曾到訪。該餐廳指根政府通知，有確診者曾於2月26日及27日，以及本月2日、5日及9日光顧，而該餐廳將於明日（17日）重開。

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滙豐總行大廈患者曾光顧中環一幻拉麵

而到訪過MAK MAK的為38歲男患者（編號#11323），他任職資訊科技工程師，於滙豐總行大廈27樓工作，為源頭不明個案。他居於銅鑼灣大坑道16號，於3月10日發病。他亦曾到過多間餐廳，包括於3月8日到過中環一幻拉麵、3月12日到過西營盤Okra Hong Kong、3月13日到過元朗形點I的Green Waffle Diner，及3月14日或之前到過大坑Ah Kam’s Beef Noodle。

今日新增的另一宗源頭不明個案為41歲女子（#11319），她為美國駐香港總領事館人員，最後上班日期為3月12日，沒有出現病徵，而其丈夫亦一同確診。她居於半山區帝景園第3座，曾於3月12日到過中環士丹頓街52-56號Stazione Novella。

▼3月15日患者住所及行蹤▼

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▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼