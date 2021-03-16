確診大廈食肆｜海港城COVA等7店上榜　URSUS群組少年訪女子俱樂部

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-16 01:11

本港新冠肺炎疫情反覆，周一（15日）新增30宗確診個案，西營盤健身中心URSUS Fitness群組亦繼續大，周一有13宗新增個案屬該群組。衞生防護中心周一晚上公布患者行蹤，當中不少URSUS Fitness群組確診者居於中半山豪宅或高尚住宅，包括地利根德閣第1座、尖沙嘴Grand Austin 3座等。 確診者到訪過的食肆方面，有7間食肆新上榜，包括海港城COVA Ristorante & Caffe及Reserva Ibérica Tapas Bar & Café。另外，一名屬URSUS Fitness群組的17歲確診少年曾到訪過半山舊山頂道的「女子俱樂部」（Ladies' Recreation Club，又作婦女遊樂會），該俱樂部入會門檻極高，據網上資料指公司會籍會費高達100萬元。

億元豪宅上榜 地利根德閣女居民曾到URSUS

衞生防護中心周一晚上公布過去14日患者行蹤，30宗新增個案中，13宗為與URSUS Fitness群組有關患者，該群組患者最多人居於中西區。當中50歲男子（#11286）居於半山區寶德臺，該屋苑去年8月一個2,449呎單位以高達8,800萬元成交。該男子於3月12日發病，惟他並沒有到訪過URSUS Fitness。

一名43歲確診女子（#11290）曾到過URSUS Fitness，她沒有出現病徵。確診女子居於半山區地利根德閣第1座，該屋苑上月一個近3,000呎單位更以近1億元成交。

而一名31歲確診女子（#11305）亦是URSUS Fitness群組，惟沒有到過該健身室。她居於柯士甸站上蓋的Grand Austin第3座，並於3月14日發病。

居屯門瓏門男患者曾到COVA、尖沙咀蘭芳園

在確診者曾到訪過的食肆方面，尖沙咀海港城有兩餐廳上榜，包括一名39歲確診男子（#11282）曾於3月8日到過「COVA Ristorante & Caffe」。該男子居於屯門瓏門2期7座，於3月9日發病，屬不明源頭個案。該名男子亦曾於3月9日到過尖沙咀重慶大廈的蘭芳園；以及在3月10日到過屯門V City的羅麥記。

另一上榜餐廳為「Reserva Ibérica Tapas Bar & Café」，曾到訪過的確診者屬URSUS Fitness群組，為一名19歲女子（#11304），她於3月11日到訪該餐廳，翌日發病；居於何文田帝庭園第五座。其餘上榜餐廳包括香港仔中心「薩莉亞意式餐廳」等。

▼3月15日患者住所及行蹤▼

+ 14 + 14 + 14

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼

+ 24 + 24 + 24

Ladies' Recreation Club會籍100萬元

另外，一名確診17歲男子（#11308）於3月11日曾到過「女子俱樂部」（Ladies' Recreation Club）。他沒有病徵，居於半山區錦園大廈B座。他屬URSUS Fitness群組，惟沒有到過該健身室。

「女子俱樂部」於1883年成立，據網上協助申請會籍的網頁資料顯示，公司會籍會費高達100萬元。