確診大廈食肆｜URSUS Fitness患者居所遍半山豪宅　香港花園上榜

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-15 01:10

本港新冠肺炎疫情肆虐，周日（14日）新增24宗確診個案，累計11,282人染疫，西營盤健身中心URSUS Fitness群組繼續大，累計共有109名患者，成為本港第二大群組。衞生防護中心晚上公布患者行蹤，新增10名與URSUS Fitness群組有關的患者住處遍佈港九龍界，部份居住中西區高尚住宅，包括香港花園、維港峰、濂溪別業等，亦有患者居住跑馬地雲臺別墅 C-D 座。

衞生防護中心周日晚上公布過去14日患者行蹤，24宗新增個案中，10名與URSUS Fitness群組有關患者，部份報住中西區高尚住宅，37歲女患者（個案編號11264）居住半山區濂溪別業，她本身沒有徵；46歲男患者（個案編號11269），家住半山區香港花園C-D座；34歲女患者（個案編號11270）居住西營盤維港峰。

其餘患者分別居於上環寶慶大廈、上環水坑口街 26 號、堅尼地城華寶大廈、跑馬地雲臺別墅 C-D 座及銅鑼灣禮智大廈。至於將軍澳健明邨健華樓，及何文田金百利大廈都各有一名患者。

黃埔花園再有大廈上榜

其餘12宗個案，有10宗為不明源頭個案，分佈全港各區，港島半山區嘉兆臺第1座，及香港仔鴻福苑鴻澤閣各佔一宗；而九龍區，紅磡黃埔花園百合苑第一座，及深水埗南昌街鑽石樓一對夫婦確診，當中丈夫是九龍真光中學的校工，妻子列為相關個案。

至於新界區，一名38歲男患者（個案編號11259）家住大埔新興花園康仁閣，本月10日發病，於赤鱲角機場空運中心商業大樓8樓億群集團有限公司工作；其餘分別居住元朗高埔村、屯門瓏門2期7座、西貢藍塘傲5座、將軍澳康盛花園2座，及荃灣愉景新城2座，而元朗石湖圍就有兩宗診個案，當中一宗與個案相關。

至於確診者到訪食肆方面，有3間餐廳上榜，一名無源頭個案的65歲女患者（個案編號11261）本月7日報告/到訪黃埔天地享膳坊 4 期麥奀雲吞麵世家，他翌日報到/到訪太古城中心 蘇浙滙；35歲女患者（個案編號11262）曾到屯門愛定商場一粥麵；64歲男患者（個案編號11272）就曾經到過英皇集團中心 老上海飯店用膳。

3月14日新增患者到訪食肆名單

▼3月14日患者住所及行蹤▼

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