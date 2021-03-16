聶德權：擴疫苗接種至30歲增工作人口　稱疫情一波未平一波又起

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-16 09:21

新冠疫苗接種計劃展開，政府日前宣布擴大新冠疫苗接種優先群組範圍，並增加兩個組別，包括30至59歲人士、在香港以外就讀的16歲或以上學生及家庭傭工共550萬人。公務員事務局局長聶德權今日（16日）於港台節目《千禧年代》上說，於平衡需求及供應後擴大組別，亦涵蓋多工作人口，而於已接種首劑20萬名市民中有41%為30至59歲人士，指於行政上更方便。

近日有多宗接種疫苗後異常事故，聶德權指衞生署發出的接種指引，與醫生臨床判斷可雙管齊下，呼籲市民若對接種疫苗有疑問，應向醫生查詢。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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公務員事務局局長聶德權於港台節目《千禧年代》上說，於已接種首劑疫苗的約20萬名市民中，有41%為30至59歲人士，而60歲以上人士則佔54%。他指，早前將多個行業納入優先接種組別，有不少建築工人、跨境貨車司機等行業人士前往接種，認為擴大組別後可讓更多不同行業人士接種疫苗；而市民於接種疫苗時只需要出示身份證明文件，不再需要工作證明，可於行政上更方便。他指，政府每日審視進度作調整，視乎供應需求後，按實際情況安排接種，目標於今年內為大部份市民接種。他指，難估計擴大組別後的接種比率。

他指，全球各地對接種疫苗後安排出行政策有討論，而外交部亦指若外國人接種國產疫苗會更便利，他指本港會看接種後可否放寬社交距離措施、出境安排等。他形容近日疫情「一波未平，一波又起」，疫苗可長遠控制疫情。

公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

接種指引與醫生臨床判斷雙管齊下

對於近日有多宗接種科興疫苗後出現異常事故，他指明白市民有擔心，認為衞生署發出的接種指引與醫生臨床判斷可雙管齊下，呼籲市民若對接種疫苗有疑問，應向醫生查詢。他又指，本港可供接種的疫苗經專家審視，加上有數據顯示有效安全。而就異常事故亦有專家經程序審視。

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼