醫學會批衞生署指引空泛　應提更多數據證事故與新冠疫苗無關

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-16 10:36

新冠疫苗接種計劃展開後，有多宗於接種科興疫苗後的異常事故。衞生署日前發出科興新冠疫苗接種指引，當中指有急性心肌梗塞患者及中風病人應延遲接種。醫學會會長蔡堅今日（16日）於港台節目《千禧年代》上形容指引空泛，「敷衍式指引」。他指，現時接種疫苗與事故存在「時空關係」，政府有需要提供更多數據證明與接種疫苗無關，否則市民對接種疫苗無信心，接種數字會下跌。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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醫學會會長蔡堅在節目上指衞生署對於延遲接種的指引模糊，形容指引空泛，為「敷衍式指引」。他以高血壓為例，指10個港人中約有2人患高血壓，但非每個市民會每日量度血壓；加上若市民首次前往家庭醫生查詢，而醫生不清楚過往病歷時，難就接種疫苗給予建議。他認為指引應就建議提供具體數字，指若科興本身未有就60歲以上人士接種提供指引，質疑為何不暫停接種。不過，他指因涉及做臨床研究，當學術界如醫學院、香港醫學專科學院等亦未能提供類似數字，明白衞生署難以提供。

近日有多宗接種科興疫苗後出現的異常事故，他認為接種疫苗與事故存在「時空關係」，政府需要就事故提供更多數據，否則市民失去信心，接種人數會下跌。政府疫苗顧問專家委員會成員之一、香港大學微生物學系講座教授袁國勇，及中文大學醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌等，亦分別接種BioNTech「復必泰」疫苗，蔡堅指多名大學教授近日接種疫苗的選擇，亦令市民增加對「另一種疫苗」的信心。