5歲女疑遭親父繼母虐殺　女童腳底有傷　後母稱丈夫用藤條打地板

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-16 18:44

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄也同遭虐待案，今午在高等法院續審，Z的一名幼稚園班主任續作供。她指，於Z去世前數月，多次發現Z身上有傷痕，有與Z的繼母見面，對方曾指Z行路時常「跌跌撞撞」，又在鄰居門口小便，老師向繼母稱孩子需時間適應新環境，著她忍耐。繼母又解釋Z的父親為嚇Z，以藤條打地板，卻意外傷及Z的腳底，老師坦言見此解釋感疑惑。

發現女童Z背部有8厘米長打痕

梁老師是女童Z就讀K2和K3時的班主任，她稱於2017年9月5月發現Z有身上有多個傷痕，包括手指公和手掌紅腫、腰後方有一個8厘米長的打痕和右大脾有兩個打痕等。梁和其他老師因此於9月6日會見Z的繼母(本案次被告)，繼母承認她和Z的親父(本案男被告)曾打Z，但答應不會再施以體罰。

繼母解釋Z父用藤條打地板

梁及後三次發現Z身上有傷勢，分別於同年9月13日、9月25日和10月尾。其中於9月25日，Z的右臉有腫脹，並有大片瘀傷，而梁檢查Z時，再發現Z的右腳底亦有傷痕。梁因此和校長等會見繼母，對方解釋是Z的父親以藤條打地板嚇Z時，意外傷及Z的腳底。梁坦言見此解釋感疑惑。

Z於2017年10月27日最後一次上課，梁指Z當日的情緒未有異常。梁之後便沒有再見過Z，談及時亦再次哽咽。

案件發生經過。(詳看下圖)

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父展示兩張紙指Z在家學習良好

Z的父親於同年11月16日，帶同兩張紙到幼稚園，分別寫上英文字母A至J，以及數字1至50。他向老師展示該兩張紙，顯示Z在家學習，表現良好。

此外，梁在盤問時同意於9月6日和繼母見面時，對方提及Z有行為問題，包括走路時「跌跌撞撞」、在鄰居門口小便等。梁著繼母要有耐性，因「小朋友適應新環境，要好多耐性」。

Z發音表達有問題卻未影響學習

梁亦在辯方盤問時，同意Z有發音表達的問題，但其言語問題不影響其日常生活，可如常同其他小朋友一同學習。

三名被告：男被告（29歲，運輸工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件明續。

案件編號：HCCC28/2020