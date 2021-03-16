5歳女疑遭親父繼母虐殺　老師見女童由開心變寡言　曾返學時哭

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-16 15:04

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄也同遭虐待案續審，控方傳召Z的兩名幼稚園班主任作供。她們均形容Z開心、愛笑，很快便適應學校生活。惟Z搬至和繼母等人同住，變得不多說話，亦常索取食物。其中一名老師庭上提及，Z搬屋後多番缺課，庭上不禁痛哭。

Z不易發脾氣能保持個人衛生

林姓老師供稱，她是女童Z在K1至K3的班主任，她指Z是開心的孩子，喜歡和他人玩。女童Z於2015年入讀幼稚園，很快便適應學校生活，在學校未曾哭泣。林在K1時的評詞中，指Z不易發脾氣，在「保持個人衛生」等，老師亦評為最好。林指，Z就讀幼稚園時已懂得自行如廁，不需使用尿片。

此外，林曾評Z為有創意和有自信的小朋友。Z亦因乖及和他人相處好，而獲得獎項。

案件發生經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

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搬家後常合埋口唔出聲

惟Z於K3學期，和父親、繼母等搬至一私人屋苑的單位後，變得不多說話。林舉例指，老師一般都在星期一或假期後，問學生放假做了什麼，Z以往都會熱衷舉手回答。惟Z搬屋後就不願回答，老師問Z時，Z便「合埋口，唔出聲」。

Z早餐要求食3碗麵

此外，Z以往在幼稚園吃早餐時段，只吃一碗麵或麥皮。但她在搬屋後常要求更多食物，吃得最多一次，她便食了三碗麵。林又指，Z在2017年9月時，曾返學時哭泣，而以往她未曾這樣。

喜歡笑亦愛得到老師注意

另一名梁姓老師則指，Z是喜歡笑的小女孩，亦想得到老師的注意，常和老師聊天。梁庭上舉例指，Z即使不明白老師講故事的內容，亦會認真聆聽。梁曾在校內的評估中，指Z個性開朗和樂於助人。

老師提女童缺課哭泣

根據庭上讀出的紀錄，Z搬屋前少有缺課，惟她在搬屋後的2017年8月間多次缺課。庭上談及Z 缺課時，梁一度哽咽，表示需要休息，之後在庭上哭泣。

三名被告：男被告（29歲，運輸工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件下午續審。

案件編號：HCCC28/2020