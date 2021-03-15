5歲女疑遭親父繼母虐殺｜女童胸腺功能如長者　兒科醫生作供哽咽

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-16 14:42

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄也同遭虐待案續審，控方傳召兒科醫生關日華作供。他指Z的胸腺只如長者，胸腺有抗菌功能，惟Z的功能卻跌至最低。他又指繼母指女童有吃糞飲尿情況似是發育倒退，指兒童受壓會影響到胸腺發展及倒退情況，他提到女童Z在死前一天仍在玩「飛高高」和「扮超人」等遊戲時，關指Z當時情況已很差，更哽咽說：「我幻想唔到點解仲玩果啲遊戲。」

女童Z胸線衰退如長者

醫生關日華作供，關是瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生，他根據女童Z的驗屍報告等，撰寫專家報告。關指，Z的胸腺僅重5克，呈現明顯衰退。

關解釋，胸腺對兒童非常重要，它可製造T細胞，而T細胞可對抗沙門氏菌等。胸腺在嬰孩至青少年是最大，重量可達40克。青少年後，胸腺會縮小，至老年時胸腺縮小至重量約5克。

兒科醫生關日華作供時哽咽，指女童Z情況非常差，不明為何仍要玩那些遊戲。(朱棨新攝)

壓力會對胸腺造成影響

他指，一般孩童的胸腺重量為20克至40克，惟Z胸腺的重量縮小至老年人胸腺的重量，屬嚴重委縮。他解釋，壓力會對胸腺產生不良影響，控方問及，飢餓、長期被虐待和欠睡眠等，會否構成壓力，關同意。關又指，Z的胸腺已完全纖維化，功能跌至最低。

繼母指Z吃糞飲尿

控方指出，根據女童Z的繼母(即本案女被告)發出的訊息，Z曾失禁、在地下小便、吃自己的糞便、並飲兄長的尿液，和玩她自己的生殖器官。關指，一般小孩於2、3歲已懂得自行如廁，根據資料，Z在2、3歲時已懂得大小便。關指，Z當時出現發育倒退的情況，並解釋此情況會出現在很大壓力的孩子身上。

女童去世前身體狀況已非常差

控方提及，女童Z的父親(即本案男被告)去世前一天，曾跟Z玩「飛高高」和「扮超人」遊戲，並有把Z拋高和搖晃。關回應指，Z去世前4、5天的身體情況已很差，細菌入血，身體出現多項反應。

關認為，Z胸腺縮小和長期受虐有關，但因未有抽血進行測試，因此未能指出其胸腺縮小和營養有否關係。他庭上透露，Z的兄長X被送院時，有貧血現象。

成塊皮沒了就沒有感覺

控方亦指，根據女被告的訊息對話，她曾向Z使用噴霧膠布，雖然噴霧膠布有刺激性，但Z未有反應。

關解釋，真皮有神經線，若「成塊真皮無左，個人就無左感覺」。而Z的感染嚴重至部份地方已沒有真皮，因此沒有感覺，包括左肩的潰傷位置。

提正常父母會帶子女求診時哽咽

關庭上一度哽咽，翻譯亦遞上紙巾，但他未有使用，並繼續說：「我幻想唔到點解仲玩果啲遊戲。」他指正常父母都會帶子女求診。

女保安郭淑燕稱留意到小兄妹X及Z外出會戴口罩。(朱棨新攝)

女保安指小兄妹X及Z外出戴口罩

保安員郭淑燕作供，她指於首次被告等人於2017年8月，搬入她工作的大廈。郭指，涉案男童X和女童Z每次外出，都會戴上口罩，而女被告和前夫所生的女兒Y，則未有戴上口罩。

此外，女被告帶小孩外出都會拖著Y，但未有拖著X和Z，兩童會跟著女被告。此外，女被告曾告知郭，Z因病而未有上學。郭在盤問時承認，不知道為何X和Z要戴上口罩。

救護員梁亞鐵稱見女童Z睡在睡袋，並有用尿片。(朱棨新攝)

女童僅重19.3公斤

救護員梁亞鐵則指，於2018年1月6日下午1時許到達涉案單位，當時Z穿上尿片和衣服，躺在客廳地下的睡袋上。當時Z已沒有呼吸和脈搏，隨即被送院。

此外，控方亦讀出X於2018年1月6日被送院時的醫療報告，報告指X身體多處痕傷，其身高為117厘米，體重19.3公斤，其身高和體重都屬同齡中最低的3%。

三名被告：男被告（29歲，運輪工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020

案件時序及證人主要供詞。(詳看下圖)