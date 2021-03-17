修例撞傷貓狗司機要報警　不擴至野生動物　政府指原意讓主人索償

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-17 13:45

《2021年道路交通(修訂)條例草案》委員會首次開會，今早（17日）討論為何將貓狗加入法例，且實際執行的程序等問題。食衛局表示，暫無意將野生動物加入法例內，重申修例原意是讓貓狗的主人有機會作出申索。警方則指，若司機在撞到貓狗後未在24小時內報警，嚴重性與發生交通意外不顧而去一樣，會被檢控。

食䘙局表示，暫無意將野生動物加入法例內，重申修例原意是讓貓狗的主人有機會作出申索。（資料圖片 / 魯嘉裕攝）

航運交通界立法會議員易志明表示，業界不反對修改法例，但擔心若在高速公路撞到貓狗是否必須停車，因為對人有風險，特別是在晚上來往機場等高速公路等情況。同時，他亦要求政府交代漁護署到意外現場的時間，否則對職業司機造成困擾。

警務處總警司(交通)區永樑解釋，如一貫的處理方法，司機應到安全地方才停車，而法例無要求司機要留在現場至動物移開等，會盡快處理現場讓道路變得暢順。警方過去五年收到42宗與動物有關的交通意外舉報，當中以2016年的14宗為最多，但沒有就動物再作分類。

警年均接8宗與動物有關的交通意外舉報

工聯會麥美娟認為過去五年，警方收到關於與動物有關的舉報數量少，運輸業界並不需要憂慮，希望法例可以提高司機的警覺。易志明則反駁，過去未有相關法例，相信是很多司機不顧而去，數字未能反映實況，不能作準。

區永樑則重申， 若有人在立法後未在案發的24小時內報警，嚴重性與一般交通意外的不顧而去是相同，涉案的司機會被檢控。

航運交通界立法會議員易志明表示，業界不反對修改法例，認為現時警方有關動物意外收到數字不準確。（資料圖片 / 羅君豪攝）

立法參考英美做法 要平衡司機及動物主人的責任

民建聯陳克勤引述有動保團隊期望，可以將其他野生動物，如猴子、黃麖、赤麖等。食衞局副秘書長(食物)吳麗敏指，法例有參與過新加坡、英國、美國的做法，共同點都是要求司機在撞到有人飼養的動物內，若包括所有動物，對司機造成很大的責任，故要平衡兩者，而貓狗在本港是常見的寵物，大多都有主人，故將貓狗納入法例是適當，但其他野生動物就不合定義中。

民建聯葛珮帆不認同局方說法，若法例的定立是為保護及挽救動物的生命，便應該一視同仁，直接將法例的字眼寫明「動物」，無論是猴子、野豬等都有機會獲救。吳麗敏再重申，立法原意是讓動物的主人有機會可以申索，強調國外的法例也是如此定義。