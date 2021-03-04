動物實驗證疫苗防肺部損傷　鼻腔仍存大量病毒　打針後須戴罩洗手

撰文： 李恩慈 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-04 19:50

新冠肺炎疫苗在香港接種工作如火如荼，專家強調疫苗主要防發病，市民接種後仍然可能會感染。香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇團隊發現，若將核酸疫苗及中和抗體注射入倉鼠，發現其肺部損傷明顯減少，但其鼻腔仍有大量病毒，反映打針後未能完全免疫。團體建議，接種疫苗後要戴口罩及勤洗手，或需等到港大研發的噴鼻式疫苗面世後，疫苗才能保護鼻腔黏膜，起防感染功效。

兩款新冠肺炎疫苗，內地科興疫苗及復星醫藥／德國藥廠BioNTech研發的「復必泰」疫苗已抵港。疫苗被視為終結疫情重要武器，但專家均稱，第一代疫苗主要功效都是防發病。港大醫學院愛滋病研究所、微生物學系和新發傳染性疾病國家重點實驗室的研究人員，與清華大學以及哥倫比亞大學的科研團隊，合作研究疫苗效用。

研究團隊成員、港大醫學院微生物學系教授陳志偉向《香港01》表示，團隊以44隻倉鼠進行實驗，並分成對照組，一組注射中和抗體及DNA核酸疫苗後供毒；另一組供毒後注射中和抗體作治療，實驗期間，其中一隻倉鼠因麻醉過度死亡。

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研究發現，先接種中和抗體和疫苗的倉鼠，其肺部感染被抑制99%，陳志偉稱，「被感染的細胞數量少很多，偶爾只在數個細胞發現感染。沒注射（疫苗）的倉鼠，感染細胞是一片片的（好多細胞受感染）」。研究亦證實，不論是注射中和抗體或疫苗的倉鼠，均不能完全預防鼻腔感染新冠病毒，反映病毒對鼻腔有超強感染力，病毒亦可能逃過宿主體內中和抗體的攻擊。

團隊稱，在倉鼠腹腔或鼻腔注射中和抗體，抑或是在肌肉注射核酸疫苗，均能夠顯著降低肺部感染，但卻不能顯著減少鼻腔內病毒感染；即使受病毒感染的倉鼠，接受中和抗體治療後，其肺部的病毒複製雖顯著抑制，肺部損傷亦明顯減少，然而在感染後的1至3天內，接受治療的倉鼠鼻腔仍有大量病毒，導致保護力不足而散播病毒，或造成二次感染。

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陳志偉稱，實驗所用的DNA疫苗有別於市面上的滅活或mRNA疫苗，但中和抗體的保護原理大致一樣，強調實驗與市民接種的疫苗具可比性。他續說，疫苗要針對保護鼻腔黏膜，才可防止鼻腔感染病毒，但各地很少相關方面研究，反映針對鼻腔黏膜疫苗的重要性。他期望港大研發的噴鼻式疫苗，可達致此效果。

港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇指，雖然接種疫苗後或抗體治療後，血清有高濃度中和抗體，但不能完全保證上呼吸道，免受新冠病毒感染。他提醒市民緊記打針後，仍需戴口罩和清潔雙手，才能有效阻止病毒傳播。 團隊的研究成果，近日已於國際著名醫學期刊《細胞宿主與微生物》（Cell Host & Microbe）上發表。