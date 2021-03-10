海洋公園與保良局推保育教育計劃 　將安排動物大使到院舍表演

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-10 18:03

本港新冠疫情持續逾一年，長者及殘疾人士須無奈長留院舍。政府早前建議4年內每年提供最多2.8億元，即合共11.2億元，支持海洋公園有關保育教育。 保良局及海洋公園今日（10日）推出「快樂保·旅」計劃，將安排表演團隊及動物大使，到保良局轄下的安老及殘疾人士院舍表演，並安排學生到公園了解動物保育，反思生命的意義。

保良局主席何超鳳表示，「同劉鳴煒主席傾偈一拍即合」，短時間內籌備今次合作。（歐陽德浩攝）

「快樂保·旅」包括一連串的探訪活動，例如海洋公園表演團隊、動物護理團隊，將在疫情許可情況下，到訪保良局總局、殘疾人士院舍及特殊學校。團隊將遵從防疫措施，讓院友及學生「足不出戶」觀賞公園動物大使的表演。同時，亦會透過短片讓行動不便的院友，安坐於院舍感受遊樂體驗。

保良局屬校小學亦將安排學生在許可情況下，分階段前往海洋公園遊蹤學習，了解園內動物保育的工作，以反思生命意義。而約 200 位屬校小學生，亦會到公園進行環保藝術展覽。

保良局屬校羅氏基金中學學生，亦會跟隨公園獸醫及香港海洋公園保育基金團隊，觀察解剖擱淺海豚屍體的過程，以了解海洋污染對海洋生物的影響。學生亦透過研究海豚腦部，以了解與人腦的相似之處，以及海豚腦部退化過程。

保良局主席何超鳳表示，有見社會氣氛沉重，大家均希望為弱勢社群打氣及帶來正能量，「同劉鳴煒主席傾偈一拍即合」，短時間內籌備今次合作，疫情緩和後將推出一系列活動。

▼3.8晚上尖沙咀華源大廈封區強制檢測▼

+ 3 + 3 + 3

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼