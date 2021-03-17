海外醫生｜2040年欠近2千名醫生　政府將立法引入非本地醫生

撰文： 朱海棋 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-17 15:08

本港醫生人手短缺，政府公布最新一期的醫療人手推算，預計2030年欠1610名醫生，到2040年更欠1949名醫生，當中公立醫院短缺960人即接近一半。食物及衞生局重申，會繼續增加本地醫科生學額，以及立法引入香港永久性居民的非本地培訓醫生。

醫管局2040年欠960名醫生

政府委託香港大學推算醫療人力規劃，食物及衞生局向立法會衞生事務委員會遞交最新一期報告，2030年、2035年及2040年，醫生人手分別欠缺1610人、1700人及1949人；醫院管理局方面，2020年、2030年、2040年，分別短缺660人、800人和960人。

報告稱，政府會繼續增加本地醫生供應，包括進一步增加本地醫科生學額、招聘和挽留公營界別醫生；非本地醫生方面，就會立法引入在海外執業的香港永久性居民醫生。

普通科護士方面，報告稱政府雖然已經大量增加學額，但中短期人手短缺問題仍然進一步惡化，反映醫療和福利界別對現有和新規劃服務的需求，而公立醫院及長者復康服務對護士需求再增加，推算短缺問題不斷加劇，推算2030年、2035年及2040年，人手差距分別為3679、 4337和5060名，建議未來3年進一步增加教資會資助或自資院校的學額。

疫情令化驗服務激增，報告提及新冠肺炎爆發，令公私營界別的醫療服務對化驗需求大幅增加，若疫情持續，預計中短期醫務化驗師的人手短缺將大幅增加；推算2030年、2035年及2040年，人手差距分別為153人、182人及328人；視光師亦分別欠366人、480人及654人，當局同樣建議未來3年進一步增加教資會資助的學額。

牙醫的人手短缺問題反而逐漸收窄，其中原因為早年增加牙醫供應，推算2030年、2035年及2040年，人手差距分別為115人、102人和0人，建議下一個3年期增加教資會資助的學額。