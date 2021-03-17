新冠肺炎｜陳肇始：鼓勵公共機構參考政府　向租戶提供租金寬免

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-17 16:54

新冠肺炎疫情重挫各行各業，不少中小企面對經營壓力，期望政府提供租金補貼或支援。食物及衞生局局長陳肇始以書面回覆議員查詢指，為支持企業，政府由今年4月起，繼續寬減合資格租戶75%租金及費用，為期六個月，鼓勵公共機構參考政府做法，向租戶提供租金寬免。

食物及衞生局局長陳肇始以書面回覆議員查詢指，鼓勵公共機構參考政府做法，向租戶提供租金寬免。（資料圖片）

民建聯主席、立法會議會李慧琼向食物及衞生局局長陳肇始提出書面質詢，她指，新加坡政府已就臨時措施立法，訂明主要因疫情而無力支付租金的非住宅物業租戶，可在給予業主通知後，暫停支付租金，而業主不得就此展開法律程序或終止租約。李問及港政府會否研究就表列處所，推出類似的「租金假期」計劃，或提供經濟誘因鼓勵業主減收租金。

陳肇始回應表示，為支持企業，政府由今年4月起，繼續寬減現時適用於政府物業合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的百分之75%租金及費用，為期六個月。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲100%租金寬免。她指，政府鼓勵公共機構參考政府做法，向租戶提供租金寬免。

至於會否為停業或縮減營業時間的商戶提供財政支援，陳肇始表示，政府先後在第2、3和4輪防疫抗疫基金（基金）推出措施，向有關處所和食肆提供財政援助，相關措施總承擔金額超過150億元。她指，防疫抗疫基金督導委員會，會繼續在考慮疫情發展、不同行業持份者意見及其實際經營環境後，按相關政策局及部門提出建議，善用基金餘款。

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