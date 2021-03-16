林鄭：不希望借收緊防疫措施令市民「就範」　懷疑強制打疫苗成效

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-16 12:22

政府宣布擴大新冠疫苗接種優先群組範圍，食物及衞生局局長陳肇始昨揚言，若疫苗接種率未如理想，疫情繼續反覆，將無可避免再考慮收緊社交距離措施，包括關閉相關處所，被批評「要脅」市民打針。 特首林鄭月娥今日（16日）指，不希望借收緊現行防疫措施令巿民「就範」，以接種新冠疫苗，強調香港是自由及多元社會，不相信強制措施會達致理想效果。

質疑強制打針成效

林鄭月娥今早出席行政會議前表示，希望以呼籲、鼓勵並方便巿民，達致較高接種疫苗比例，以達致有保護網或群體免疫，足以令很多社交距離措施可以放寬，回復人員往來包括巿民到外國和內地。

她以現時的限制及檢測宣告為例，表示當局向大廈發出強檢公告後，數日後執法時仍會找到不少巿民寧願罰款都不理公告，在相關氛圍或文化下強制打針是否有成效，她很有懷疑，她希望提供誘因讓巿民接種疫苗，得以回復正常生活，特別是兩地人員往來。

陳肇始指，倘疫情反覆、疫苗接種比率不理想，或要再關閉處所。(余俊亮攝)

林鄭又指，近日幾宗死亡或中風個案，經專家評估認為無直接因果關係，而現有兩款疫苗都經專家審視，是安全有效，全球有過億人口接種過，希望大家放心，以科學態度看待。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼