約10宗初步陽性　患者到Joint Dynamics健身　諸聖中學男學生中招

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-17 17:43

本港新冠肺炎疫情持續，今日（17日）新增11宗確診，累計11,341人染疫，另有約10宗初步確診，至少4宗屬不明源頭個案。一名在葵涌工作人士本月6日不適，發病後仍有外出用膳；而一名15歲聖公會諸聖中學的男學生本月12日不適，家住太子，學校或有需要關閉消毒。 亦有一名任職IT人士初步確診，他會在太古坊Joint Dynamics健身，並曾於本月10日到場受訓，教練及同班學員都要檢疫；另有一名估計已痊癒的工程師，在荔枝角昌隆工業大廈工作，曾到過荔枝角瓊林街地盤及元朗山水營地盤。

一名15歲就讀旺角白布街聖公會諸聖中學的男學生初步確診。（互聯網）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，暫時錄得約10宗初步確診，當中一名在葵涌工作人士，本月6日感覺「聞嘢聞得唔係幾好」，於本月8日看醫生，期間提及過相關情況，醫生有建議做測試，但患者因覺得問題不大未有測試，至昨日（16日）感到氣促，呼吸不太暢順，經檢測呈陽性。患者家住葵涌，由於比較早發病，發病後仍有和同事等一同食飯，衞生防護中心會再作跟進。

一名15歲就讀旺角白布街聖公會諸聖中學的男學生，本月12日不適，當日最後一日上學，他居於太子大南街144號，暫未知感染源頭，要再跟進其家人及同學，若證實確診中學要強制檢測及停課14日。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

一名初步確診人士本月10日曾到Joint Dynamics；圖為Joint Dynamics去年健身課堂相片。（Joint Dynamics FB圖片）

亦有一名36歲人士在在太古ONE ISLAND EAST港島東中心一間證券公司上班，是一名 IT員工，家住日出康城領都9座，暫時沒有特別高危因素，患者會到太古坊多盛大廈12樓Joint Dynamics健身，一周兩次，本月10日最後一日到場，協助訓練的教練及同班受訓人士都要接受檢疫，會建議健身中心關閉清洗，員工要接受檢測。

另有一名懷疑已痊癒人士，是36歲工程師，為較早前不確定個案，本月6日送院，曾經做過多次測試但結果都不確定，抗體陽性，最近再做測試呈陽性，可能會給予確診編號。患者在荔枯角昌隆工業大廈工作，本月4日有喉嚨痛，家住綠楊新村F座，有時會去荔枝角瓊林街地盤，較早前有去元朗山水營的地盤，現時雖未必有傳染風險，會審視地盤是否有密切接觸者。

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