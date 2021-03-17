減肥產品「LKS Coffee」含禁藥成分　衞生署︰須銷毀勿購買或服用

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-17 17:11

衞生署今日（三月十七日）呼籲市民切勿購買或服用一款名為「LKS Coffee」的減肥產品，該產品被發現含有未標示並已禁用的西藥成分「西布曲明」，會增加心血管疾病的風險，服用後可能危害健康。

衞生署今日（17日）呼籲市民切勿購買或服用一款名為「LKS Coffee」的減肥產品，因該產品被發現含有未標示且已禁用的西藥成分，服用後可能危害健康。（衞生署圖片）

署方早前根據情報，透過一社交媒體平台購得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該產品樣本含有禁用的藥物成分「西布曲明」。衞生署的調查仍在繼續。

香港禁用「西布曲明」已逾十年

「西布曲明」是《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥。「西布曲明」曾用於抑壓食慾，由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。

有本港網售稱是「燃脂咖啡」

記者翻查社交媒體，「LKS Coffee」在社交平台的主題標籤（Hashtag）有逾千則帖文，不少廣告標榜「快速瘦身不反彈」配上前後對比圖等，不少都是簡體字，推廣用戶標示在馬來西亞、印度，亦有部份顯示可以透過微信訂購，成分說明資料不詳，部份僅以文字交代「酵素」。有本港網購商戶有出售，並稱是「燃脂咖啡」。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

強烈呼籲勿服用成分不明產品

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。

可交予藥物辦銷毀

發言人補充，市民要控制體重，應注意均衡飲食及做適量運動。在服用任何藥物作體重控制用途前，應先諮詢醫護人員的意見。衞生署藥物辦公室網頁已備有「有關肥胖問題及纖體產品的健康訊息」及「含未標示西藥成分減肥產品」資料，供市民詳閱。

市民可於辦公時間內將有關產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室衞生署藥物辦公室銷毀。