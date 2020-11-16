路政署28歲工程監督愛操肌　街頭教健身助癡肥學生搣甩10磅肥肉

建造業議會昨天（15日） 舉行「建造業義工嘉許禮 2020」，表揚業界傑出義工及機構。 現年28歲的路政署助理工程監督劉昀東，多年來熱愛健身，並利用其專業資格開辦街頭健身教練班，教導青少年做運動，期間曾為癡肥學生減磅10多磅，紓緩關節痛；他甚至令「夜青」走回正路，並會為劏房戶設計合適傢具。 而本港在年初出現「口罩荒」時，有地盤行政經理亦自費10多萬元購買口罩，並派發予有需要人士，如安老院舍等。

劉昀東在路政署擔任助理工程監督，獲得卓越建造業義工銅獎。（盧翊銘攝）

在路政署擔任助理工程監督的劉昀東，獲得卓越建造業義工銅獎。他利用跆泰道、健身教練的專業資格，為香港青少年服務處開辦街頭健身教練班。劉昀東說，至今已開班4至5年，培育出300至400名學生。

他說，曾教導一名患有癡肥的學生，利用兩個月時間，已成功減走十多磅，痛症亦大大改善，「由佢行路會痛，西醫話佢（類風濕關節炎）唔會好、要靠食藥，到我哋比練習佢做⋯⋯自自然然痛症減少咗，可以行得跑得。」

助夜青重回正途

此外，他亦有學生曾是「夜青」，他們在街頭流連可能自覺「好型」，但發現街頭健身原來「更型」，最後反而多花時間健身，不再與昔日朋友聯絡，「有啲人跟咗兩三個月，由以前夜青、『金毛飛』染返正常；可能由以前夜晚做引體上升，變咗朝早6、7點去做，成個生活習慣改變咗。」

除了擔任義工教練外，由於香港的劏房較細，住戶亦難以購買合適家居，故他亦與其他機構合作，為劏房戶設計傢俬，並教導他們用木工製作傢俬。

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自資逾12萬元訂購口罩 派發予有需要人士

於金門建築有限公司擔任地盤行政經理的歐錦泉，則獲頒發金獎。今年初香港鬧出「口罩荒」時，他自資派發了2.5萬個口罩予有需要人士，例如安老院舍等，以5元一個口罩計算，一共花費了12.5萬元，而太太亦拿出金錢支持。

歐表示，透過今次行動，更加感受到「施比受更有福」。雖然在安老院派發口罩時只能隔著玻璃，但長者們仍想走出來與他們握手，「有個長者叫我唔好走，等咗佢十分鐘⋯⋯原來佢親自寫咗封感謝信，隔住個窗遞俾我，我睇到都眼濕濕。」

渠務署義工隊探訪認知障礙症長者

至於非凡建造業義工項目金獎，則由渠務署奪得。署方首次籌辦關注「認知障礙症」的服務計劃，以非藥物治療方向介入。義工隊除了探訪有認知障礙症的長者外，亦訂造出「探訪包」，包括「波子盤」及「西環舊照拼圖」，為他們提供合適的認知訓練。