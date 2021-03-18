電動車｜港法規嚴格礙自動駕駛發展　未來或有電動船電動飛機

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-18 08:15

電動車除了帶來零排放的環保效益，同時亦有智慧駕駛功能，現時已有多個團隊研究無人駕駛，未來或有機會使用附有自動泊車功能的電動車。有學者指出，目前除研發電動車外，亦有機會出現電動船、電動飛機等研發計劃，進一步減低碳排放。 惟本港法規嚴格，科研團隊工作在科研工作有掣肘，其中科大的無人車研究成品，已於內地投入應用階段，但港府審批要求嚴格，至今仍在試車階段。團體接受《香港01》訪問時更指出，在香港要獲得相關試車許可證，花了近百萬元進行「成本手冊咁厚」的測試，並提交數據，其餘初創企業實難以加入無人車研發行列。

鄭家偉指，香港路面複雜，提行全自動駕駛有難度。（歐嘉樂攝）

法例礙科研發展 無人駕駛測試員被要求雙手扶軚

現時香港欠缺場地測試自動駕駛車輛，令本地研發有所掣肘。理工大學電機工程系教授鄭家偉指，現時申請落地手續繁複，有時只能「偷雞」於私人封閉的地方，測試自動駕駛技術；而部分條例亦不合時宜，如運輸署要求負責測試自動駕駛人士，在測試系統期間，仍要按交通規例，保持雙手放在軚盤上。

鄭家偉認為，香港路面情況複雜易受干擾，推行無人駕駛有難度，但自動泊車等技術，或可較容易實行，一解駕駛者泊車之苦。除電動車外，鄭家偉亦有研發電動船及電動飛機，他指，海上交通佔排放量3分1，現時已成功研發電動的噴射船及雙體電動船，而後者可以作救援或在海岸公園清理海面垃圾之用。惟他預料，最快要約10年後，電動船才能實際使用；至於電動飛機或需等數十年。

+ 4 + 4 + 4

科大無人車團隊︰為取試車牌照 花近百萬元進行76個測試

香港科技大學智能駕駛中心研發的低速無人車，現時已開始在內地生產，深圳富士康園區、山東淄博工業園區內已開始實地使用作運貨之用，但同款無人車在香港，就只能在科大範圍內測試行走。

中心執行主任何志堅指，運輸署的規定過分嚴格，「其實嚴格啲係好事，但太嚴格會承擔唔到，頂唔順個費用」，指科大為取得運輸署牌照，須進行76個測試，要聘人封起科大校園內的路段進行，僅一日就花費6位數字，為完成測試共封了三、四個晚上，用了近百萬元。

運輸署預計本年度會着手研究修例，訂定測試自動駕駛車輛所需的條件和配套措施，鼓勵自動駕駛車輛的發展和應用。何志堅期望政府可以劃出指定測試區，讓研究人員可以在場地內，方便進行無人車路面測試。

香港科技大學智能駕駛中心執行主任何志堅指，運輸署要求進行的測試「成本手冊咁厚」，期望可以放寬，方便進行研究。(盧翊銘攝)

研發遠程駕駛艙 貨車司機或許可WFH

何志堅認為，香港有一定條件發展自動駕駛，指香港路面複雜，若能成功於香港使用，「去邊都行得通，有競爭優勢」。他說，香港有亞太最好的人才儲備，亦有內地供應製造零件，而政府和大學資金雄厚，有助無人車的投資發展，只要法例上放寬，增加自動駕駛方面的研究資助，其團隊有望發展成下一個無人機巨頭「大疆創新」般的企業。

何志堅指，目前有意把低速無人車調整得更「aggressive(進取)」，如讓車輛在無障礙物的區域，加速至時速50至60公里，亦有研發遠程駕駛艙，以後貨車司機或許也能「work from home(在家工作)」，亦會研究「機械狗」等，協助在路上提供送貨服務。