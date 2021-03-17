電動車｜港產電動車之父鄭家偉：維修人才需時培訓　消防救火頭痛

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-17 17:44

政府今日公布《香港電動車普及化路線圖》，將於2035年之前，停燃油車輛新登記。為達到2035年後所有新登記車輛都為電動車，香港仍有多項工作需要推進。有「港產電動車之父」之稱的香港理工大學電機工程系教授鄭家偉認為，香港要做到全面使用電動車，除過去常說的充電、泊車位等問題外，維修人才、舊電池處理，以至社會對電動車的知識都需要提升。

理大電機工程系教授鄭家偉的實驗室放滿各項研究成品，有電動車亦有電動船。(歐嘉樂攝)

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按運輸署截至2020年12月的數字，全港約57萬輛領牌私家車中，僅約1.7萬輛為電動車，佔比約2.6%，而2020年12月首次登記的3,965輛私家車，只有817輛為電動車，佔約兩成。

距離所有新登記車輛均為電動車仍有十多年，鄭家偉認為這段時間內，需要分階段處理不同問題，包括未來電動車的維修問題，重新培訓車房技工。鄭說，汽油車使用機械引擎，但電動車9成都為電子零件，維修人員變成電機維修方面的人員，「點再培訓過渡？培育新一批double E graduate(電機工程畢業生)？未來30年（政府）要做呢啲嘢。」

專家料電動車維修人員未來或需過萬人 培訓需時

按政府公布的路線圖，當局指會與大專院校緊密聯繫，預先規劃適當課程。鄭預料未來電動車維修人員或需過萬人，培訓人才需時，應盡快推行，「大學課程起碼要審批兩年先成功，大學讀4年，即最快今日即刻做，最快都6年先有畢業生。」

路線圖亦指出，職訓局現時已有涵蓋電動車專業知識和維修技術的課程，指會研究推動電動車供應商與本地院校合作，推出更多電動車維修課程，向技工提供再培訓機會，機電署車輛維修技術諮詢委員會亦會確保職訓局課程能滿足行業需要。

鄭家偉指，有消防人員對處理電動車火警感頭痛。(歐嘉樂攝)

消防、警察及路政署等處理突發事故人員 要具相關知識

現時維修電動車，主要由原廠負責，但鄭預料往後車主會選擇自行到車房維修，舊電池和舊零件如何處理亦是問題，「個dump site（垃圾場）全部舊電池，重金屬點處理呢？問題唔係即刻出現，係10年後先出現，係咪要處理咗先？」

未來除電動車維修人員，需掌握電動車構造，鄭家偉指出，消防、警察及路政署人員，亦需要學習電動車知識。他稱，曾有消防人員向他表示面對電動車「好頭痛」，傳統燃油車輛在救火淋水前，消防會先剪斷汽車電池電線，以免短路。惟電動車有多款種類，電池擺放在不同位置，電壓亦達數百伏特，對消防來說亦是考驗。

商用車輛最難處理充電問題

貨車、巴士等大型商用車輛現未有電動化時間表，路線圖僅指會於2025年全面檢視情況。鄭家偉指出，商用車輛的充電問題最困難，故亦有研究能否在交通燈位、站頭等設充電設施，「可能架巴士、小巴，一埋站一兩分鐘就充充電，或者喺燈位又充充電。」

要做到香港零碳排放，鄭家偉認為，現時仍有大量工作要做，「全港要電動車喺街到行，要好多個階段」，期望政府推出時間表後，可讓市民和機構有概念，有相應準備，「唔訂個死線，啲人就懶懶閒唔做」。