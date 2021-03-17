電動車｜政府研電池二次應用　訂生產者責任制　惟循環再造靠出口

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-17 17:17

本港最遲2035年停止新登記燃油私家車，電動車成大勢所趨，隨之要應對壽命約8年的電池「退役潮」。目前本港退役電池以出口處理為主，電池重用方案多年來「只聞樓梯響」。有學者認為，回收再造不符成本效益，長遠應為電池延長壽命，應用在電動車以外範疇，如轉化成大廈後備電源更可取。 環境局今（17日）公布的電動車普及化路線圖，指會研究電動車電池二次應用，並爭取在未來幾年，就電動車退役電池推行生產者責任計劃立法，但當局同時認為，本地未來數年的退役電池數量，仍未足以支持設立電池回收設施，意味未來仍要繼續依賴將舊電池出口循環再造。

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根據電動車普及化路線圖，環境局表示，機電署已與香港生產力促進局合作，進行電動車退役電池二次應用的技術研究及可行性試驗，將同一品牌的退役電池，串連成一組使用，成功應用於驅動電動輪椅。該局指出，電動車退役電池回收技術複雜，要求相當高，需要有相對龐大市場需求，才可支持在本地設立電池回收設施。現時預計本地未來數年的電動車退役電池數量，未足以達至所需數量。環境局認為，要確保電池在本地妥善收集和初步處理，循環再造工序則可以在香港以外進行。換言之，做法與目前無異。

中國內地及歐盟等地區及國家，已先後實施或正試行電動車退役電池生產者責任計劃政策。生產者一般需承擔廢棄產品的收集、回收、處理及棄置責任，並包括引入按金退還及優惠計劃，鼓勵收集及回收，計劃亦會促進發展舊電池的二次應用。

環境局表示，會與電動車供應商及相關持份者探討適用於香港模式，爭取在未來數年，就電動車退役電池推行生產者責任計劃立法。

電動車退役電池去年飆升 回收業指仍較預期少

根據環保署資料，過去5年本地初步處理後運往日本、韓國或比利時等地作循環再造的廢棄電動車電池，由2016年的6.2公噸，增加逾5倍至2020年的37.9公噸。

廢棄電動車電池屬化學廢物，必須按《廢物處置條例》妥善處理，目前本港有6個持牌化學廢物收集商處理這類電池，大部分電動車生產商或代理商會聘用。有收集商向《香港01》透露，目前舊電池出口後，要向作為最終處理者的外國廠家，另行支付電池處理費，本地回收商賺取的利潤甚微，加上平均每月僅回收約20部電動車電池，遠較預期少，但指「攞牌咁難，無理由放棄」，坦言對電動車電池回收行業前景，仍在觀望中。

學者：延長電池壽命更可行

隨電動車日趨普及，而電動車電池一般壽命約8年，大批退役電池是否只能單靠出口解決？事實上，本港也有電池處理廠，但集中處理常見於交通工具的起動電池，以及電訊公司和數據中心的備用電池。

香港電池回收中心營運董事吳瑞麟表示，目前沒有完善技術處理電動車鋰電池，仍停留在試驗層面，欠具認受性技術情況下，中心亦難領牌；而且回收電動車電池金屬，亦不具經濟效益，倘欠缺補貼作誘因，難以鼓勵回收。

除循環再用，延續電池壽命是另一出路。電池從車輛「退役」時，電力儲存容量其實還剩下7至8成。有「港產電動車之父」之稱的理工大學電機工程學系教授鄭家偉，兩年前試驗重用兩款退役電動車電池，作為備用電源，項目將近完成。他直言，技術已證明可行，可成為大廈公用設施後備電源、為可再生能源儲能，甚至取代常見於伺服器機房、儲電能力相對只有5分1的鉛酸電池。

住宅大廈一般設有後備發電機組，但多使用柴油。鄭家偉認為，柴油發電既不環保亦浪費空間，若能以電動車退役電池取締，可免卻興建煙囪，用量則視乎電池質素、車款及大廈規模，估計有助令退役電池延長多一倍壽命。

鄭續指，若將電池循環再用，多只能回收表面金屬如鐵殼、框架，「主要提取容易攞部分，回收價值好低。」他稱，日後仍需更多數據支持，包括試驗不同品牌、車款及年期的電池，而要在大廈應用，亦涉及修例，相信短期內難面世，但有信心未來退役電池不愁出路。

理工大學電機工程學系研究利用電動車的退役電池作為備用發電機，無需在建築物中儲存柴油燃料，也減少電池浪費。（「機電創科網上平台」網站圖片）

多國著手回收設施

申訴專員公署在2019年曾主動調查，港府對電動私家車配套設施的規劃及安排。報告中，曾批評政府只依靠電動車的車廠自行回收電池，未就如何處理退役電池，推出任何具體方案或長遠規劃。公署認為，當局應參考外國推動電池回收、加工再重用的經驗，制定清晰電動車電池收集和處理方案，免造成另類環境污染。

參考外地經驗，新加坡及挪威已自行興建鋰電池回收再造設施。內地數年前，亦鼓勵先重用退役電池，用於儲能、備能等，若電池已報廢，可進行拆解，提取有價值金屬回收再用；內地當局又要求汽車生產企業承擔電池回收責任。至於鄰近本港的深圳，也已為電動車製造商或代理商，提供處理廢電池的資助。

早年引入本港的電動車電池陸續退役，出口處理成唯一出路？（資料圖片 / 高仲明攝）

環團促增誘因鼓勵在地處理

環境局早在2016年舉辦「電動車退役電池重用國際大賽」，鼓勵市民為重用電動車退役電池提出實際可行建議，來自港燈的公開組冠軍，當時提出將電池納入作為在蒲台島擬建太陽能發電系統的方案，為島上居民提供輔助供電，減輕對現有柴油發電機的依賴。但據了解，有關計劃至今仍未展開研究，亦未見當局推出具體方案試行。

環團綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，出口處理電動車電池涉碳排放，惟本港沒有政策或經濟誘因鼓勵在地處理，難推動企業積極響應。他指，若政府鼓勵使用退役車用鋰電池作為樓宇後備電源，並在政府建築物率先試驗，才能起帶頭作用；他又認為，立例推出生產者責任制，已是大勢所趨，讓生產商承擔處理費用，同時需要有足夠設施妥善處理及回收足夠數量舊電池，才能達至循環經濟。

環境局認為，要確保電池在本地妥善收集和初步處理，循環再造工序則可以在香港以外進行。圖為退役電動車電池。（《電動車普及化路線圖》截圖）

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