巴士加價｜研設機制定期調整車費　巴士業消息︰料每年一檢難實行

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-18 12:06

4間專營巴士公司將於4月4日起加價，平均加價幅度介乎8.5%至12%，當中新巴城巴將分階段加價共12%，為政府引入專營巴士票價調整機制以來最高加幅。特首林鄭月娥及運房局長陳帆紛紛就大幅度加價解畫，其中陳帆日前接受部分傳媒訪問時表示，會設立恒常機制，研究每一年或兩年定期調整巴士票價，以免幾年大加一次。 有巴士業界人士認同，需要有既定加價機制，不能再「(加價申請)入行會兩年半，係入咗個黑洞咁嘛」。惟業界消息透露，即使引入巴士票價定期調整機制，料每年一檢難以實行，至少要兩年一檢；而港鐵的票價調整方程式，長期遭受「有加冇減」批評，料巴士的票價機制未必會參考港鐵，「暫時睇政府似乎唔行呢條路」。 有交通關注組織認為，政府往往拖延巴士業兩、三年，才會批出加價申請，行政措施太慢，是導致今次4間專營巴士加價幅度高的主因。團體又認為，加價應是巴士公司改善財政的「last resort（最後手段）」，即使引入機制，亦毋須每年加價。

政府預計，於今年4月4日實施新收費後，大約九成乘客每程需多付的車費不超過1元。明年1月2日新巴城巴實施第二階段的新收費後，其大約九成乘客每程需多付的車費累計不超過1.5元。(資料圖片/張浩維攝)

《明報》日前報導，陳帆接受該報訪問時指出，現時巴士加價的申請，須由行政會議考慮後審批，而巴士公司一般是累積數年才提加價申請，故令每次加幅較高，令外界有負面印象。報導引述陳帆指，當局將設立機制，檢視巴士財務及營運情況，研究定期如每一至兩年調整巴士票價。

有專營巴士業界人士透露，相關逐年檢討票價的機制已討論多年，但暫未有聽到相關機制細節。港鐵可加可減機制一直為人詬病，甚至被謔稱為「有加無減機制」，該業界人士認為，可加可減機制若能正確執行是能夠公平的做法，但暫時看政府「似乎唔行呢條路」，料巴士的票價檢討機制，未必會完全參考港鐵的機制。

業界消息又指，因巴士業加價涉及多項行政手續，對專營巴士公司而言，「要年年嚟搞一次，都唔係咁容易」，料每年一檢將難以實行。但該業界人士認為，若維持現時無固定機制的審批方式，每次巴士加價申請「（好似）入咗個黑洞」，亦不可行。

陳帆指，專營巴士加價是困難決定。（資料圖片/余俊亮攝）

易志明︰業界可考慮每兩年申請調整票價

航運交通界立法會議員易志明則鼓勵業界，考慮自行每兩年一次，向政府申請調整票價，若累積多年才申請加價，「冇可能追通脹，政府唔敢批，市民會鬧爆」。他說，現時巴士加價，運輸署需時9個月至1年時間檢視，然後交到立法會交通事務委員會，以及交通諮詢委員會討論，才能到行會「拍板」，需要一定時間，認為調整檢討密度會較好。

公共運輸研究組︰加價應為最後手段

關注香港交通問題的公共運輸研究組發言人鄭衍祺指，各間專營巴士公司有不同路線經營組合，例如大嶼山巴士甚少有路線會經過隧道，「專營巴士豁免隧道費基金」對其無用，故不能以統一方程式，為專營巴士業訂出劃一加價標準。

鄭衍祺指，今次四巴加幅高，源於當局行政措施太慢，有巴士公司早於2018年已提出加價申請，但3年後才獲批。他又質疑，陳帆「放風」要借設立機制，務求降低每次巴士票價加幅是「假命題」。他認為，巴士公司為維持財務狀況肯定會「自己諗辦法」，如在車身賣廣告，而申請加價的程序相對麻煩，「算係last resort（最後手段）改善財政」。