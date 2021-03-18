胡肖霞捲辱罵教師「畜牲」風波　親回應：我把聲唔細但唔係大聲鬧

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-18 22:23

退休法官胡國興胞妹、大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞涉捲濫權風波繼續發酵，有教師今（18日）再踢爆指，胡肖霞周三(17日)突然情緒失控，衝入班房向老師破口大罵，用字包括「惡毒陰險」、「黑心」及「畜牲」，近廿名師生抱頭痛哭，跟進事件的區議員事後接獲最少7名家長投訴。有教師又透露，胡常於辦公時間指派教職員代辦私人事務如編制結婚周年刊物及「買餸」等。 胡肖霞接受《香港01》查詢時否認大部分指控，她指昨接獲記者來電查詢僭建事宜，質疑有人爆料，遂找涉事老師理論，她形容當時情況是「詢問」，又指「我把聲唔細，但唔係大聲鬧佢。」她強調當時一眾學生並無異樣，僅指：「我蠢，畀咗位佢哋入。」 她又指，自己愛錫學生，澄清沒有掌摑等虐兒行為，又指其傭工可作證，但承認曾著校工「搭單」買餸，「但只係間中一、兩次。」胡肖霞又指，事情鬧大後，有兩名準學生退學，但亦有家長表明「撐學校」。

大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞涉濫權，今日（18日）再有教師指胡肖霞衝入班房向老師破口大罵。（余俊亮攝）

有前任及現役教職員早前集體控訴，指大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞涉嫌「公器私用」，包括以「受訓」之名，要求教職員前往其寓所畫壁畫，另涉嫌虐兒，不過胡肖霞接受查詢時否認事件。《香港01》亦揭發，胡肖霞大宅涉嫌有多處僭建。

油尖旺區議員李傲然今日再聯同該校教職員召開記者會回應，有教師今再踢爆指，胡昨接聽電話後情緒失控，突然衝入班房向老師破口大罵，包括「惡毒陰險」、「黑心」及「畜牲」，近廿名師生抱頭痛哭，跟進事件的區議員李傲然事後接獲最少7名家長投訴。有教師又透露，胡常於辦公時間指派教職員代辦私人事務，包括編制結婚周年刊物及「買餸」等。

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胡肖霞：質疑僭建事件是老師爆料

胡肖霞接受《香港01》查詢時否認大部分指控，她指，涉事老師的離職日將至，原本打算在校內互不交流，「打算唔傾計，防止佢搗亂。」她指，涉事老師有盡教學本分，亦無態度惡劣，惟她昨日下午接獲記者來電，查詢其寓所僭建事宜後，她懷疑爆料事件與該老師有關，遂前往找其「詢問」，她憶述當時的說法是：「點解一定要搞我？」又指過程歷時約1分鐘，對方聞言則稱，「我無搞你，乜都無講。」



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胡肖霞：當時並非正式上課 「唔係大聲鬧佢」

她指，當時身處開放式空間，旁邊有矮櫃，不可稱得上是課室，當時也非正式上課，有學童休息、亦有人逕自玩耍，「個別(小朋友)有岳高頭望吓。」被問到是否大罵，她則解釋，「我把聲唔細，但唔係大聲鬧佢。」

至於是質問抑或理論？她則重申是提出「疑問」，但無期望對方回應。她指，事情發生後，甫返回座位便已感後悔，被問到事後回想可有更佳做法，胡肖霞表示，「我蠢，畀咗位佢哋入，應該秉持呢幾日的想法，互不干涉。」

在幼稚園協會2018年的春茗晚宴上，胡肖霞校長（左）與教育局局長楊潤雄（中）合照。（幼稚園協會網頁圖片）

她又指，期間所有幼童並無異樣，惟個多小時後，她從其他教員口中獲悉該名老師飲泣，旁有學生「攬住一齊喊」，亦有學生安慰老師，她認為情況非指控所形容是其令學生受驚。她又質疑，昨日及今日有兩位老師連續告假，質疑今日現身說法老師並無目擊事件。

否認曾打SEN學生 胡肖霞：屋企隻狗曳到不得了都無打過佢

至於涉掌摑SEN學生指控，她指其菲傭可作證，「屋企隻狗曳到不得了，都無打過佢」，她受訪期間多次將學生稱為「仔」，她以此為據：「如果唔錫佢，又點會叫仔？」胡續指，與學生的身體接觸，「都係攬佢、抱佢。」

教師X示範胡肖霞掌摑SEN幼童情況。(陳淑霞攝)

對於教員教職員投訴其常於辦公時間指派代辦私人事務，包括編製結婚周年刊物及「買餸」等，她則否認稱，「我連自己幾時結婚都唔記得。」但她承認曾於4年前出版詩集，由教員「幫手」編製，印刷資金由民知教育承擔，詩集用途是文化交流，亦有向其他學校派發。

認曾要求校工「搭單」買餸

她又指，以前任教師時亦有於周六在校內兼教跳舞，「幾時要求過加人工？」她承認曾托負責校內伙食的校工「搭單」買餸，「但只係間中一、兩次」。

有前任及現役教職員早前集體控訴，指大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞涉嫌「公器私用」，包括以「受訓」之名，要求教職員前往其寓所畫壁畫。（余俊亮攝）

胡肖霞：教職員不停翻舊帳「似政治迫害」

胡肖霞認為，教職員不停翻舊帳，「似政治迫害」，她指，有十多位家長表明會撰公開信支持校方，與此同時，亦有兩名本打算新學年入讀的準學生退學，「尊重佢哋選擇。」

教育局發言人指，知悉有關事件後已即時作出跟進，已要求學校參照幼稚園行政手冊處理投訴的原則採取適當的跟進行動，包括應盡快作出調查。發言人指，由於部分指控涉及幼童的人身安全，局方對此深表關注，並呼籲提出指控者挺身而出，與本局聯絡或向執法部門舉報，提供證據作深入及公正的調查。 鑑於性質嚴重，若事件查明屬實，教育局表示會嚴肅處理。