撰文： 周偉強 李穎霖 何進康 最後更新日期： 2021-03-18 07:00

大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞，近日被投訴於上班時間，指令數名教職員為其上水大宅畫壁畫。《香港01》發現，涉事的兩間村屋，由相信是胡肖霞的家人，於2014年以每幢600萬元價錢購入，而當時相鄰村屋的售價是1,130萬元。 胡肖霞回覆時強調，當時以市價購入村屋，否認故意壓低樓價，以節省印花稅，但承認稅局曾向她追收其中一間村屋的印花稅。

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幼稚園校長胡肖霞大宅 涉低市價四成購入 認曾被稅局追稅

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每幢600萬元購入 鄰近全幢村屋成交價1130萬元

胡肖霞的大宅由兩間經補地價的丁屋組成，有多處懷疑僭建。該兩屋於2014年落成，每間屋的樓面面積2,100平方呎。同年7月底，相信是胡肖霞家人的一對黃姓男女，以每幢600萬元購入，繳付了共18萬元從價印花稅。

翻查土地註冊處資料，相距胡宅約30米的同類丁屋，2014年7月的全幢成交價為1,130萬元，換言之，胡肖霞大宅的購入價低市價四成。

胡肖霞的大宅由兩間經補地價的丁屋組成，於2014年7月底由一對黃姓男女，以每幢600萬元購入，但翻查土地註冊處資料，相距胡宅約30米的同類丁屋，2014年7月的全幢成交價為1,130萬元。（梁鵬威攝）

胡持有大宅附近多幅農地

上水金錢村一直是上水侯氏的重鎮，胡肖霞大宅的兩間丁屋，亦是由兩名侯姓原居民售予其家人。除了購入兩間丁屋外，胡肖霞亦以數十萬至一百萬元，分批購入大宅旁的五幅農地，組成一間室內實用面積4,200方呎，連4,000多呎花園的豪宅。

胡肖霞接受查詢時，強調當時是以市價購入村屋，主動指沒有刻意提高或壓低交易價格，「不會為慳嗰啲印花稅」。

胡肖霞（左）稱，強調當時是以市價購入村屋，又稱當時購買一幢村屋普遍亦毋須千萬，但其說法與成交紀錄有出入。（幼稚園協會網頁圖片）

承認被追稅

她又稱，當時有在「爛地」興建的村屋，一幢只索價250萬元，而當時購買一幢村屋普遍亦毋須千萬。她的說法與成交紀錄有出入。

但胡肖霞承認，稅務局曾認為她其中一幢面積較大的村屋估值過低，再次評稅後加收印花稅款，惟記不起當時補交了多少稅款。