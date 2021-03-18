幼稚園校長胡肖霞被控逼教師到住所畫畫　大宅涉僭建2500呎

撰文： 何進康 李穎霖 周偉強 最後更新日期： 2021-03-18 07:00

退休法官胡國興胞妹、大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞涉捲濫權風波，被指以「受訓」之名要求教職員於辦公時間前往其上水大宅畫壁畫，又被指控虐童。《香港01》發現，涉事的大宅，涉嫌有六處僭建，包括兩間玻璃屋、水池等和多個搭建物。胡肖霞回應承認無入則，又指「唔好話僭建，好肉酸」。

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據土地註冊處紀錄，胡肖霞擁有上水古洞金錢村內五塊土地，所在地均位於其寓所旁邊，包括寓所正門外接近馬路的一片土地。至於胡肖霞所居住的兩間相連村屋，業主則為一對黃姓男女，各於2014年以600萬港元購入，相信為胡的家人。

胡肖霞古洞大宅天台懷疑偕建物。（梁鵬威攝）

記者今日前往村內視察，胡肖霞的村屋位於粉嶺高爾夫球場旁邊，設有車房、後花園。當中有六處懷疑僭建，包括在教職員畫壁畫的花園內，有兩間玻璃屋和搭建物，另外還有天台和正門上蓋的搭建物，以及養龜池，總僭建面積約2,500呎。胡的家傭稱，胡肖霞平日住在市區，周末假日才回來留宿，住一兩日。

翻查屋宇署的百樓圖網，胡肖霞村屋的幾處加建都無入則紀錄。記者昨午向屋宇署查詢，至截稿前未獲回覆。

胡肖霞古洞大宅正門上蓋懷疑偕建物。（梁鵬威攝）

認建簷篷玻璃屋 稱花園水池「龜的天堂」

胡肖霞回應《香港01》時承認，屋頂天台及正門旁搭建的簷篷，均無向屋宇署入則。她表示天台的簷篷只有上蓋，並無向外延伸，亦無圍封，認為「政府應該可以容忍」，又指村屋有漏水，故有需要簷篷；而花園的百呎玻璃屋，因見地方寬敞，故加建作倉庫之用。

另外花園中的養龜池，她亦承認無入則：「我從來沒聽過養龜池需要入則，也不知道。」又稱池內的40多隻龜是領養所得，「愛護動物協會曾探訪，更指這裏是『龜的天堂』。」

胡肖霞古洞大宅花園內疑僭建的玻璃屋和水池。（梁鵬威攝）

稱不諳法律 否認蓄意隱暪

胡肖霞表示，打算退休後入住該村屋，稱自己不懂關於僭建的法律，亦非蓄意隱瞞：「你應該話我加建，僭建好肉酸。別說我又僭建又蓄意隱瞞，完全沒有這回事！」

問及如何處理僭建時，她愈說愈激動：「不如你告訴我，指教我如何做。我們一介良民，為何會被人搞成這樣？」

在幼稚園協會2018年的春茗晚宴上，胡肖霞校長（左）與教育局局長楊潤雄（中）合照。（幼稚園協會網頁圖片）

早前被指濫權虐童 反駁稱失實離譜

胡肖霞本身是退休法官胡國興胞妹，她亦為大角咀聖德肋撒幼稚園校長。胡的幼稚園下屬早前召開記招，稱胡涉嫌濫權，要求教職員在辦公時間內其上水大宅畫壁畫，用學校資源印刷其文學作品，又指控她拖行學生，涉虐童。

胡肖霞早前承認，曾邀請數名教員到村屋練習壁畫，以配合美化校園計劃，但強調全屬自願性質；至於虐兒指控，她批評失實、離譜。