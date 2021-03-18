新田發展住宅地「疊正」新地置地項目　鄉事派諷新田站如新鴻基站

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-18 17:25

【北環線】政府多次標榜北環線可以釋放土地發展潛力，興建多個住宅單位。新田/落馬洲發展樞紐的初步城市設計框架，以及初步土地用途計劃，日前交到元朗區議會審議。當中北環線新田站的位置，以及規劃為住宅用地的範圍，碰巧座落於兩大地產商新鴻基與置地公司合作的石湖墟住宅項目內。 屬新田鄉事派、元朗區議員文富穩質疑，項目顧問公司、鐵路公司和發展商之間有利益關係，政府亦配合地產商發展，「佢哋係唔係主動要飲咖啡？」。他昨日於區議會會議上，更怒斥「呢個唔係新田站，呢個叫新鴻基站」。

發展商早前交到城規會的文件中，新地及置地前年起，向城規會申請改劃約14公頃的用地，興建高密度住宅，更在規劃圖中畫出預計北環線的新田站，將會座落在規劃的屋苑範圍附近。如項目獲悉數發展，料將可建25幢樓宇，組成合共提供11,292伙的大型屋苑。發展商其後修訂計劃，擬先興建首期約4,000伙單位。當時計劃已被質疑，發展商可率先準確「預測」到未來北環線港鐵站位置。

按政府最新交到元朗區議會的新田/落馬洲發展初步規劃圖，擬建的新田站將會「剛好」在發展商擬發展的大型屋苑的中心位置，而整個規劃中有33公頃的住宅用地，以及10公頃的混合用途用地，大部分都座落在發展商申請改劃的位置上。

港府代表昨於元朗區議會會議上，指初步估算該發展樞紐可提供3.1萬多個房屋單位，當中公營房屋佔7成，預計新增的房屋可以容納約8.4萬人。若以此發展規模計算，當中私人住宅單位將佔9,300伙。政府預計今年上半年向立法會申請撥款，2021年下半年展開勘查研究。

新地與置地於石湖圍擬建共11.292伙的大型屋苑(左)，早前建議先分兩部分發展第一期(中)，單位減至約4,000伙，上月再提供新文件，進一步把首期發展規模減至1,990伙(右)。(城規會文件)

不過發展計劃引起部份鄉事派不滿，文富穩指出，石湖圍發展與政府呈交的規劃圖「好配合」，質疑「係咪度身比新鴻基？」。他認為，廉政公署要主動介入，「廉政公署要主動調查，睇吓有冇私相授受。」他又指，過去政府會就新界地區發展與鄉事商討，但今次做法則先交到區議會上討論，未有事先與鄉事溝通。

規劃署代表昨日於區議會上回應，指發展區域中涉及多幅私人土地，指規劃時不會考慮業權人身分，並稱新田/落馬洲發展，以及北環線新田站早於數年前已計劃興建，而未來會有全面諮詢活動。