確診大廈食肆｜女患者病發後曾到TMK Punk & Rolls　吉野家上榜

本港新冠肺炎疫情持續，周四（18日）新增10宗確診，累計確診個案11,351宗，URSUS Fitness群組持續擴大，新增3名患者，群組至少涉及135人。根據衞生防護中心周四晚公布最新患者資料，中西區有3棟大廈上榜，而薄扶林豪宅翠海別墅A座有一名屬於URSUS群組的男患者；周三（17日）晚被列受限區域的銅鑼灣海宮大廈，亦有一名URSUS患者。

至於患者所到食肆名單就新增3間餐廳，一名無源頭個案女患者本月6日發病，發病後到過中西區荷李活中心居酒屋TMK Punk & Rolls，另外一名15歲就讀聖公會諸聖中學男生，就曾於油尖旺金德行譚仔三哥米線及鴻都大廈吉野家用膳。