確診大廈食肆｜女患者病發後曾到TMK Punk & Rolls　吉野家上榜

本港新冠肺炎疫情持續，周四（18日）新增10宗確診，累計確診個案11,351宗，URSUS Fitness群組持續擴大，新增3名患者，群組至少涉及135人。根據衞生防護中心周四晚公布最新患者資料，中西區有3棟大廈上榜，而薄扶林豪宅翠海別墅A座有一名屬於URSUS群組的男患者；周三（17日）晚被列受限區域的銅鑼灣海宮大廈，亦有一名URSUS患者。
至於患者所到食肆名單就新增3間餐廳，一名無源頭個案女患者本月6日發病，發病後到過中西區荷李活中心居酒屋TMK Punk & Rolls，另外一名15歲就讀聖公會諸聖中學男生，就曾於油尖旺金德行譚仔三哥米線及鴻都大廈吉野家用膳。
薄扶林豪宅翠海別墅A座有一名屬於URSUS群組的男患者。（googlemap截圖）
薄扶林豪宅翠海別墅擁無敵海景。（googlemap截圖）
衞生防護中心周四晚更新患者資料，新增7幢確診大廈，當中港島區佔4幢，有兩處為URSUS群組患者住所，分別是一名42歲（個案編號11348）居薄扶林豪宅翠海別墅A座的男患者，以及一名30歲（個案編號11344）居銅鑼灣海宮大廈的男患者；其餘是中西區士美菲路85號寶德大廈及中西區華美達海景酒店。
餘下3幢大廈分別是九龍區油尖旺大南街142-144號、油尖旺華美達華麗酒店，以及新界區荃灣綠楊新邨F座。
▼3月17日晚銅鑼灣海宮及海都封區檢測▼
3月18日患者居所及行蹤
0318食肆
患者所到食肆方面，一名35歲女患者（個案編號11346）本月6日發病，11日報告或最後到訪荷李活中心TMK Punk & Rolls，屬不明源頭個案。就讀聖公會諸聖中學的15歲男學生（個案編號11345），本月12日出現病徵，發病後曾到過油尖旺的金德行譚仔三哥米線及鴻都大廈吉野家。
一名35歲女患者（個案編號11346）本月6日發病，11日報告或最後到訪荷李活中心TMK Punk & Rolls，屬不明源頭個案。（互聯網）