新冠肺炎｜增10個案3宗無源頭　諸聖中學男生確診料須強檢及停課

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-18 15:46

健身中心群組爆疫逐漸受控，本港今日新增10宗新冠肺炎確診個案，當中有4為輸入個案，6宗本地感染個案中，有3宗感染源頭不明。衞生防護中心今日（18日）公布，3宗源頭不明個案中，涉及一名15歲男學生，昨日記者會上曾提該名男學生就讀旺角聖公會諸聖中學。確診學校料須強制檢測並停課14日。新增個案中，亦有一名源頭不明的35歲女病人，失去嗅覺，相隔10天於社區檢測中心接受病毒測試後確診。 惟昨日記者會提到初步確診的一名曾到太古坊Joint Dynamics健身、於證券公司任職IT的36歲男子，則未有出現在今日確診名單中。另外，衞生署表示，本港今日有約10宗初步確診個案。

諸聖中學15歲男確診 學校強制檢測

衞生防護中心今日公布，新增5男5女確診，年齡介乎15至45歲。當中4宗為輸入個案，分別來自菲律賓、巴基斯坦及印尼。

至於6宗本地感染個案中，有3宗屬源頭不明個案，包括一名15歲男病人(個案編號:#11345)，他於3月12日發燒及咳嗽，於3月16日到流動採樣站接受檢測後確診，最後回校上課日期為3月12日。該學生居於深水埗大南街142至144號。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日提到此個案時，指涉事學生於旺角聖公會諸聖中學就讀，若確診，該校就需要進行強制檢測並停課14日。

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35歲女失去嗅覺10天才檢測今日確診

另外一宗源頭不明個案涉及35歲女市場經理（個案編號：#11346），她在3月6日失去嗅覺，於3月16日出現氣促，並到社區檢測中心接受檢測後確診。她居於堅尼地城士美菲路85號寶德大廈，張竹君昨日說女患者於葵涌工作，上班日期為3月15日。

而一名確診的36歲男工程師（個案編號：11351）同樣源頭不明，他於3月4日出現喉嚨痛，3月16日遞交樣本後確診。張竹君昨日指，涉事男工程師曾接受多次測試，結果都呈不確定，最近再做測試則呈陽性。事主居於綠楊新村F座，並於荔枝角昌隆工業大廈工作，最後上班日期為3月8日，曾到訪地盤元朗及荔枝角地盤。

▼3月17日晚銅鑼灣海宮及海都封區檢測▼

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銅鑼灣海宮大廈多一人確診

昨晚被圍封的銅鑼灣海宮大廈再有一人確診，30歲男病人無病徵，與其餘本地個案有關連。另一名有關連個案為42歲男子，居於薄扶林翠海別墅，於3月16日發病；至於一名34歲女患者為有關連個案，但衞生防護中心未有公布其住處。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼