消息：入境處疑有人盜帳戶調更報警　至少26名入境助理助查

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-03-19 00:59

入境處近日傳出懷疑有人「不誠實取用電腦」事件。據《香港01》了解，羅湖出入境管制站早前揭發，負責統籌調更事宜，俗稱「大agent」的入境處人員在休假期間，懷疑有人「盜取該人員帳戶透過內聯網處理同事更表」，有上級認為事態嚴重於是報警。據悉近日有至少26名入境助理向警方落口供。 入境處回覆《香港01》查詢表示，案件仍在警方調查中不作評論。警方就指，邊界警區於2月接獲一政府部門轉介，懷疑有人不恰當使用電腦。案件現階段列作「求警調查」案處理，暫未有人被捕。

羅湖出入境管制站（資料圖片）

據了解，入境處每個邊界管制站都有1至2名俗稱「大agent」的人員協助編更，一般由總入境事務助理員或高級入境事務助理員擔任，負責處理人員調更安排，編好更表後輸入部門系統，再呈交上級審批，相關系統屬內聯系統，不能外部輸入。

入境處：案件警方調查中不作評論

消息指，羅湖管制站的「大agent」在農曆新年起，連放7個星期長假回鄉探親，期間有高級入境事務主任收到由該「大agent」帳戶輸入的更表，因此起疑，懷疑有人盜取他人帳戶登入系統處理更表，疑涉及「不實誠取用電腦」，甚至涉及串謀罪行，逐報警處理。消息指，事件一直未有公開，直至近日至少26名涉及調更的入境處人員，需向警方錄取口供始揭發。

入境處回覆查詢表示，鑒於案件仍在警方調查中，處方不作評論，強調一向十分重視員工的行為操守，如發現任何人員有違法或不當行為，一定會依法及既定程序嚴肅處理。

有入境處人員透露，各管制站涉及人員眾多，各人員因不同需要各有調更要求，一般會由較資深人員負責收集調更申請及編配更表，確保有足夠人手上班，「申請調更係好閒嘅事，個大agent就砌靚份更表畀上頭」，未知今次事件是否因有人無暇處理，交由他人代辦。

入境處回覆查詢表示，鑒於案件仍在警方調查中，處方不作評論，強調一向十分重視員工的行為操守，如發現任何人員有違法或不當行為，一定會依法及既定程序嚴肅處理。

警方：列「求警調查」處理暫未有人被捕

警方回覆指出，邊界警區於2月接獲一政府部門轉介，懷疑有人不恰當使用電腦。案件現階段列作「求警調查」案處理，暫未有人被捕。