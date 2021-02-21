李嘉誠基金會資助教大推互動教材　超人打怪獸情節教數學概念

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-21 14:49

疫情下，網上教學已經成為新趨勢。有見學界對網上教材的需求殷切，香港教育大學在李嘉誠基金會的支持下，推出名為「數動智多Sing」的全新互動教材。 教材由教大的教學科技中心專家團隊負責製作，以易唱、易記、易明的歌謠為主軸，配合生動有趣的動畫，共製作成30條，每條長一至四分鐘的短片，由淺入深介紹多個重要的小學數學概念，當中教4X4乘法時更有超人打怪獸的情節。網上教材將分階段上載至計畫網站，免費供全港學校及公眾使用。

教大在李嘉誠基金會的支持下，推出名為「數動智多Sing」的全新互動教材。（教大圖片）

30首旋律優美的歌謠均由教大畢業生、現職小學數學及音樂教師的黃諾雯創作，並由教大教學科技中心學術統籌及數學與資訊科技學系助理教授張家麟親自操刀，將艱深的數學概念轉化成琅琅上口的歌詞，以確保教材切合小學生的學習需要。團隊又邀得香港設計師協會參與製作，提升歌曲及動畫的質素，令作品更加生動有趣。

短片涵蓋小一至小六數學課程 當中有超人打怪獸情節

短片涵蓋小一至小六的數學課程，包括小一的加法、長度和距離；小二的乘數表和角的認識；小三的除法和分數；小四的四邊形的性質、周界和面積；小五的簡易方程和小六的容量和體積等。學童即使在家學習，亦能輕易理解及掌握基本的數學概念，與課堂教學相輔相成。

教大在李嘉誠基金會的支持下，推出名為「數動智多Sing」的全新互動教材。（教大提供）

教大正籌備一系列網上教材 涵蓋中、英及常識等學科

一直強調愉快學習的重要的教大校長張仁良說，教大早前已成功推出中史及中文動畫教材，深受學界歡迎，是次更進一步將教材拓展至數學科，並加入唱誦元素，冀以生動方式提升學習興趣，助學童在短時間內掌握數學概念，打好數學根基，「這種以科目為本的專業教材，正好回應網上教學日趨殷切的需求。」

他又透露，教大正籌備一系列網上教材，涵蓋中文、英文及常識等學科，以支援學界應對網上教學的新常態。