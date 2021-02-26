通識改革｜教評會倡更名為國民與社會科　籲政府首年提供教材參考

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-26 18:01

教育局早前公布，高中通識科須改革及改名。教評會今日（26日）召開記者會，就新科的發展及相關考評安排提建議。 教育評議會執委會主席何漢權、執委鄒秉恩及蔡國光建議以「國民與社會科」命名，取代通識科。蔡解釋，公民教育早在1997回歸前後開始滲透各學科，故以「公民」命名新科不合適，而「國民與社會科」則可強調由國民教育出發。

應善用早會周會等進行滲透式國民教育



教評會促政府全盤審視及整理國民教育在幼稚園、小學至中學的課程規劃，除了高中設獨立學科，亦須包括跨學科課程（如內地考察、生涯規劃及品格教育），另參考公民教育模式，善用早會、周會等進行滲透式國民教育。

蔡形容，年輕人近年會到內地進行「消費式」旅遊，惟未能接觸各界別及層面人士，建議中小學生至少每三年到內地考察，小學先到廣東省一帶，中學則可到更遠地方，讓香港學生更深入及全面認識內地社會。他又說，考察團應著重交流，「不可以去完一個內地人都無接觸過」，長遠應由學校校本設計考察內容，確保師生都清楚考察目標，由教師領導學習，「非去完就算」。

何漢權認為，「須有優質內地考察，才有優質國民教育」，不應沿用價低者得原則決定內地考察的項目，而是著重考察內容有否包含學習計劃。而學校日常教學或教務中，應讓學生知道自己的貫籍，加強歸屬感。



教育局早前表示，目標是2021年9月新學年中四級可推行新科，取代現有通識科，正向學校收集意見，至今未公布新科的課程框架及內容。蔡國光期望，教育局在3月2日完成收集學校意見後，最遲4月向學界及公眾公布新的課程框架，讓學校分配人手及教擔，予教師準備。



料教科書未及9月出爐 籲首年由政府提供官方教材



至今未有課程框架，新教科書亦難趕及。何漢權直言，若新科必須推，9月前須完成師訓及預備好教材。蔡國光解釋，若沿用一貫教科書出版時序是無法趕及9月前出爐，但建議降低要求，新學年先由認識香港、基本法、憲法等內容開始：「不要執著加字、改標點，就有很多現成教材可用，只是圖片版權費時，但這些都不重要，不用精美印刷都可以是教材！」



鄒秉恩建議，新科首年由政府提供官方版本示範，可聘大學專業教育人員協助製作，同時教育局應在暑假或之前為教師作新科培訓，協助教師適應及推展新科。