差餉租值重估｜新年度首兩季寬減1,500元　5月31日前可上訴

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-22 15:00

差估署今日（22日）公布最新的差餉租值重估結果，署方將會在最快今月底寄出最新的差餉及地租通知書。根據最新估算，重估的應課差餉租值平均下跌6.8%。 新一份《財政預算案》中，提出寬減2021/22年度四季的住宅物業差餉，每個住宅物業單位首兩季以每季1,500元為上限，其後兩季以每季1,000元為上限，因此首兩季有63%人無須交差餉。 此外，市民如反對新應課差餉租值，可於今日至5月31日期間提交建議書。

疫情打擊經濟，根據最新估算，重估的應課差餉租值平均下跌6.8%。（羅君豪攝）

甚麼是差餉？

差餉是就使用物業而徵收的稅項。應課差餉租值則是假設物業在某一指定日期空置出租時，估計可取得的全年市值租金。

以最新的應課差餉租值而言，便是根據2020年10月1日的市值租金水平評定。差估署評定應課差餉租值時，會考慮影響租金的因素，如樓齡、面積、地點及交通設施等。

一般而言，差餉是按照物業的應課差餉租值再乘以5%，便可計出全年應繳差餉金額。而地租則多數為應課差餉租值乘以3%。倘以一個應課差餉租值為20萬元的物業計算，其應繳差餉一年是1萬元，分4季計算即每季要繳交2,500元差餉。

差餉寬免措施

新一份《財政預算案》中，提出寬減2021/22年度四季的住宅物業差餉，每個住宅物業單位首兩季以每季1,500元為上限，其後兩季以每季1,000元為上限。

因此，有63%及39%的住宅物業差餉繳納人，分別可在2021/22年度首兩季及其後兩季免交差餉。差估署指出，在重估應課差餉租值後，全港所有住宅單位的平均差餉額為523元，單位平均可寬減322元，即平均應繳的差餉額為201元。

值得注意是，政府歷年都是寛免餉，未有寬免地租，換言之，即使業主來年不用繳交差餉，仍要按計算公式繳交地租。

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差餉及地租繳納人須於2021年4月30日或之前，繳交4月至6月季度的差餉及地租。 （張浩維攝）

何時要繳款？

差餉及地租繳納人須於2021年4月30日或之前，繳交4月至6月季度的差餉及地租。

我可以反對嗎？

任何人士如欲就新應課差餉租值提出反對，可以提交一份修改應課差餉租值建議書，日期為3月22日至5月31日。

若提出反對後，最後應繳的差餉或地租額得以削減，修訂會追溯至2021年4月1日起生效，多繳的差餉和地租額會在日後的徵收通知書內作出調整。