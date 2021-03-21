疫苗護照｜返鄉下有望？　日本總領事館覆《香港01》：兩地正討論

撰文： 麥凱茵 林穎嫺 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-21 21:31

隨着新冠疫苗在全球多國展開接種計劃，各國開始討論推出「疫苗護照」。不過，是否打了疫苗便可以旅遊仍然成疑，因為各國認可的疫苗類別及技術都不同，如歐盟便聲明只會認可歐洲藥品管理區（EMA）批准的疫苗，若接種的是EMA以外疫苗，如中國科興的克爾來福、俄羅斯的衛星五號等，將不獲認可。 而港人熱愛的旅遊地點，包括日本及韓國則仍在商討「疫苗護照」，日本駐港總領事館回覆《香港01》查詢時，透露兩地正洽談往返開通事宜，又指疫苗護照的討論「正面」。韓國領事則回覆指，正研究如何核實海外入境者的接種疫苗情況。而早前與港實行「旅遊氣泡」的新加坡，則表明仍等本港的疫情回復穩定，或再度重啟計劃。

阿斯利康、復必泰最多國家地區使用

各國開始討論推出「疫苗護照」，但傳出的消息大多國家會先接納當國已批准使用的疫苗。《香港01》綜合各國的疫苗使用情況，根據「Covid19 Vaccine Tracker」的資料顯示，截至3月19日，世衛共認可了4款疫苗，分別為輝瑞/ BioNTech的復必泰、強生的Janssen COVID-19 Vaccine、牛津/ 阿斯利康疫苗，以及印度血清研究所的Covishield。值得注意是，暫時獲最多國家或地區認可的疫苗，主要是牛津/ 阿斯利康，及輝瑞/ BioNTech疫苗，共有76個國家或地區使用。

科興疫苗獲18個國家/地區採用

至於本港另一款使用的中國科興的克爾來福，則暫時有18個國家或地區認為，除了內地外，17個國家分別為：阿塞拜疆、巴西、柬埔寨、智利、哥倫比亞、多明尼加、厄瓜多爾、印尼、老撾、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、泰國、土耳其、烏克蘭、烏拉圭，以及津巴布韋。

香港現時有兩款疫苗可供市民接種，分別為中國科興的克爾來福，以及由復星代理的BioNTech復必泰。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

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韓國、日本、新加坡仍在研究 視乎對方疫苗有效性

《香港01》記者近日向多國領事館查詢會否與港設立「疫苗護照」及通關事宜，其中不少港人喜歡「返鄉下」到日本旅遊，日本駐港總領事館回覆查詢時表示，港府正跟日本方面洽談兩地居民往返開通事宜，目前正在討論當中不便透露內容，但強調是「正面討論」。根據資料顯示，日本所認可的新冠疫苗暫只有輝瑞/ BioNTech的復必泰。

日本所認可的新冠疫苗只有輝瑞/ BioNTech的復必泰。（getty images）

而日本鄰國的韓國也是港人旅遊熱點，韓國防疫當局在3月19日開會，研究如何核實海外入境者的接種疫苗情況。據報，當局實施「疫苗護照」機會相當高，但仍要視乎對方國家所打疫苗的效果而定。韓國目前現認可牛津/ 阿斯利康，及輝瑞/ BioNTech疫苗。

與港府首個合作建立「旅遊氣泡」的新加坡，計劃早前因第四波疫情影響而推遲，但新加坡旅遊事務署早前回覆說，有關計劃仍待疫情回復穩定下將會繼續進行。新加坡總理李顯龍也透露，正商討相互承認新冠疫苗接種證明的可能。該國所認可的疫苗則為兩款mRNA疫苗，分別是莫德納（Moderna）及輝瑞/ BioNTech疫苗。

歐盟最早6月推行計劃 暫不認可其他疫苗

歐盟的「疫苗護照」立法草案在3月17日初步審議，草案列明只承認由歐洲藥品管理局批准使用的，即4款分別由輝瑞/BioNTech、牛津/阿斯利康、莫德納和強生（ Johnson & Johnson ）所生產的新冠疫苗，相關的疫苗將自動獲所有成員國認可，至於是否再接納其他疫苗則由各國自行決定。措施有望最快在5月生效，趕於6月旅遊旺季開始前推行。

英國已有一半人口接種了新冠疫苗，圖為英國首相約翰遜（Boris Johnson）撞種疫苗情況。（美聯社）

英國最快五月可出國旅遊

至於已經脫歐的英國，當地政府暫未公布相關計劃，但當地居民在接種疫苗後會獲得一張針卡證明已打針。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）在3月19日說，當地一半成年人已經接種最少一劑新冠疫苗，即共2,685萬人，有信心按計劃在5月17日起容許市民出國旅遊。

英國駐香港總領事館回覆《香港01》強調，英國政府現時未有任何「疫苗護照」的措施，建議市民留意未來的消息。

南半球方面，澳洲及紐西蘭也已經試行兩國的「疫苗護照」。澳洲總領事館香港回覆《香港01》指，現時即使有接種新冠疫苗的人士，入境澳洲仍然需要進行14日的隔離檢疫；截至2月16日，藥物管理局已認可牛津/ 阿斯利康，及輝瑞/ BioNTech疫苗。