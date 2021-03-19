兼職變停職　新巴城巴停向兼職車長派更　工會質疑圖加價後減班

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-19 19:10

新巴城巴日前獲批准加價12%，4月4日起分兩階段推行。兩巴剛獲加價，隨即傳出新巴城巴繼續削減人手。 香港專營巴士兼職從業員工會指出，新巴、城巴並無事先通知，突然由今日起，暫停所有兼職車長工作，未有再為兼職車長編更，變相由兼職變停職。工會批評，近日疫情緩和，政府並無再推行在家工作及停課消息，兼職車長卻再一次「無端端」被停工，情況令人感憤怒，質疑兩巴圖加價後即減班。

香港專營巴士兼職從業員工會指，新巴城巴今日起暫停派更予兼職車長。（資料圖片）

香港專營巴士兼職從業員工會秘書馬健德說，新巴及城巴的兼職車長，今日起未有獲派更，工會向管理層查詢後，確認兩巴暫時停用兼職車長。他指，由去年5月起，新巴及城巴再無透過官方渠道，或白紙黑字寫明兼職車長的編更安排，「一律靠把口」。他估計，單計新巴約有70名兼職車長，城巴則無實際數字。

馬表示，難以預計兩巴停用兼職車長的安排會為期多長，過去兩巴多在疫情嚴重，如去年2月疫情初期、8月爆第三波疫情，以及12月出現跳舞群組時，會暫停向兼職車長派更安排工作。惟現時健身室群組個案已回落，政府亦無再提停課或在家工作等措施，惟兩巴卻用小動作，藉停用兼職車長減人手，「無端端停我哋感到憤怒」。

工會預計新巴有約70名車長被影響。（盧翊銘攝）

馬健德續指，新巴及城巴於今年農曆新年鼓勵車長上班時，曾承諾農曆新年間報名開工的車長，可在2、3月優先開工。惟現時3月未過，就被「優先停工」，斥公司「言而無信」。

新巴及城巴曾於上月削近百名後勤，當時一度指，會增聘300名新車長，惟現時再傳削兼職車長。《香港01》已向新巴及城巴查詢，正待回覆。

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