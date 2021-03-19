12人接種疫苗後不適送院　17歲少年打復必泰後腹痛、失去知覺

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-20 00:01

【疫苗接種/BioNTech復必泰／科興／疫苗副作用】新冠肺炎疫情未息，政府開展新冠疫苗接種惟計劃第22日，今日（19日）出現首宗復必泰疫苗死亡個案。政府最新公布，3月18日，共有12人接種疫苗後不適送院，當中9人打復必泰，3人打科興。當中有兩人不遵醫生勸告自行出院，另有兩人仍留院觀察。其中一名17歲男子打復必泰後一度腹痛及失去知覺，經治療後無須留院。

另外，有3人則在林士德體育館接種科興疫苗後不適，當中一名中年婦人左半身麻痺，被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，她不遵從醫生勸告自行出院。

截至今日晚上8時的24小時，約27,500名市民接種了第一劑疫苗，目前累計約304,100名市民已接種第一劑疫苗。

兩人不適仍留院

政府今晚公布，昨日共有12人接種新冠疫苗後不適入院，涉及7間社區疫苗接種中心，當中3人接種科興疫苗，餘下9人則打復必泰疫苗。

接種復必泰疫苗不適個案，涉及6間接種中心。目前仍有兩人留院，包括一名60歲女子，她在東涌社區會堂接種後感到胸部不適、血壓上升，送往北大嶼山醫院，情況穩定，正留院觀察。

一名60歲女子，3月18日在東涌社區會堂接種復必泰疫苗後胸部不適、血壓上升，正在北大嶼山醫院留醫，情況穩定。（資料圖片）

中年漢疑現血管迷走神經性昏厥

另有一名47歲男子，在而龍琛路體育館打復必泰後，疑現血管迷走神經性昏厥，被送往北區醫院，情況穩定，正留院觀察；同中心有一名26歲女子接種後出現疫苗敏感，亦被送往北區醫院，均無須留院。

少年入經治療後無須留院

一名17歲男子，在荃景圍體育館接種復必泰疫苗後，感到腹痛及失去知覺，被送往仁濟醫院，經治療後無須留院。

政府周一公布擴大接種疫苗年齡限制，下限為30歲，但同時准許需要出外留學的16歲或以上學生預約接種，3月19日是首日可供放寬後群組接種復必泰。

中大醫院3月18日錄得3宗打新冠疫苗後不適個案。 （中大醫院facebook圖片）

中大醫院單日錄3人不適送院

香港中文大學醫院亦有3宗接種復必泰後不適個案，一名69歲男子感頭痛；一名62歲女子感到暈眩、噁心及血壓上升；另有一名66歲男子感到暈眩及血壓上升。三人均曾被送威爾斯親王醫院，情況穩定，無須留院。

而界限街體育館及曉光街體育館分別錄得1人不適，二人經治療後無須留院。包括一名56歲女子感到暈眩；一名 64 歲女子出現呼吸急促、出疹、發燒及感到痕癢。

▼2.22行政會議部分議員接種科興疫苗▼

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44歲女子打科興疫苗後左半身麻痺

餘下3人則在林士德體育館接種科興疫苗後不適，包括一名31歲男子，接種後出現血管迷走神經性昏厥，於下午7時48分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，他不遵從醫生勸告自行出院。同日有一名44歲女子接種科興疫苗後，左半身麻痺，她於下午8時18分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，她亦不遵從醫生勸告自行出院。另有一名 61 歲男子接種後血壓上升，被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後無須留院。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

接種首劑疫苗人數累計首破30萬

政府公布截至今晚8時的過去24小時，約有11,800名市民接種第一劑科興疫苗，當中約8,200人在八間社區疫苗接種中心接種，約2,900人則在參與計劃的私家醫生和診所接種；及約有15,700名市民於19間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，共約27,500名市民接種了第一劑疫苗。

目前累計約304,100名市民已接種第一劑疫苗，其中約7成（213,300人）接種科興疫苗，餘下約3成（90,800人）則接種復必泰疫苗。

今日在8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為84%；而在19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。兩個比率均較之昨日微升。

預約情況方面，截至19日晚上8時，過去一日約8,000名市民在網上預約接種科興疫苗，約17,200人預約接種復必泰疫苗。（資料圖片）

預約情況方面，截至19日晚上8時，過去一日約8,000名市民在網上預約接種科興疫苗，約17,200人預約接種復必泰疫苗。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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